Lombardia prima nelle domande per ottenere il reddito di cittadinanza

Reddito? Piace soprattutto al Nord La Lombardia prima per richieste : Sorpresa. Il cosiddetto assistenzialismo Piace anche al Nord. Lombardia prima per numero di domande di reddito di cittadinanza. Tra le regioni con più richieste anche il Piemonte Segui su affaritaliani.it

Lombardia : F.Sala - 'prima regione in Italia su brevetti - numeri da record' (2) : (AdnKronos) - "Sulla base dei dati relativi ai primi accordi regionali per la ricerca e l'innovazione -ha spiegato- sono stati 94 i nuovi assunti, di cui 7 su 10 hanno meno di 35 anni". "Per ogni accordo, inoltre, è stato registrato in media almeno un brevetto. Per sostenere questa dinamica abbiamo

Lombardia : F.Sala - 'prima regione in Italia su brevetti - numeri da record' : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - "La Lombardia si conferma patria dell'innovazione e della ricerca con numeri da record. Sono quasi 20 mila le domande di brevetti depositate nel 2018 rispetto alle 15 mila del 2013, +30%, pari al 39% del totale nazionale. Questi numeri confermano che stiamo andando nell

Shoah - a Roma l'anteprima del film 'La casa dei bambini' di Francesca Muci sugli 800 piccoli orfani accolti a Selvino in Lombardia : Tra le tante iniziative della Giornata della Memoria , che dura in realtà varie settimane, arriva nelle sale un racconto straordinario, che nasce dalla tragedia della Shoah ma descrive una vicenda di ...

Terzo settore : in Lombardia 53mila associazioni - prima in Italia : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - La Lombardia, con quasi 53mila associazioni di volontariato, circa il 16% del totale Italiano, e oltre un milione di volontari, è la regione Italiana con la presenza più forte di associazioni attive e di volontari. Seguono il Lazio (9,2%), il Veneto (8,9%), il Piemonte (