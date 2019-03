Lite Kessiè-Biglia | Gattuso deluso | “immagine bruttissima | pretendo rispetto Parlerò in

Kessiè e Biglia chiedono scusa dopo la Lite : “figuraccia - colpa dell’adrenalina. Ci dispiace per Gattuso - sappiamo quanto ci tiene” : dopo la lite in panchina, Kessiè e Biglia si sono presentati davanti alle telecamere per scusarsi pubblicamente con società, tifosi e soprattutto Gattuso: litigio nato dall’adrenalina del momento Brutto episodio accaduto nei minuti finali di Milan-Inter. Arrabbiato per la sostituzione, Frank Kessiè ha litigato con Lucas Biglia prima di sedersi in panchina. Fra i due è volata qualche parola di troppo ed è stato provvidenziale ...

Lite Biglia-Kessie - i due calciatori si presentano in diretta tv : Rissa tra Biglia e Kessie, alta tensione in casa Milan durante il derby contro l’Inter. Ecco le parole di Kessie ai microfoni di Sky Sport: “è stata l’adrenalina, ero nervoso, chiedo scusa a Biglia, come ai tifosi ed i calciatori. Questo è il calcio, abbiamo perso, andiamo avanti con l’obiettivo di tornare al successo nella prossima partita”. Biglia: “il primo responsabile sono io, dovevo capire il ...