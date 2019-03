Alessandro Casillo ha lasciato Amici 18 | svelato il motivo dell' abbandono

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Mentre si avvicina la data di messa in onda del serale di18, prevista per il 30 marzo, un mistero aleggia sul talent: che fine ha fatto? Il cantante non era presente durante l'ultima registrazione, nella quale i ragazzi si stanno giocando le ultime maglie verdi per accedere alla parte finale, e più importante, del programma. Nessuno ha fatto il suo nome: né Maria De Filippi, né i professori hanno parlato di lui e neanche dei motivia sua assenza. Inoltre, il nome del giovane non è neanche più menzionato tra quelli che possono ancora aggiudicarsi l'ambito accesso al serale.E mentre tutti restano in silenzio, a rivelare la verità è stato l'ex corteggiatore Amedeo Venza, il quale non molti giorni fa aveva fatto sapere al pubblico i motivi per cui Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non erano più stati invitati alle scelte di Uomini e Donne al castello."E' ...

crisbbb2 : RT @eleoteque: Oggi è la giornata perfetta per sparire come Alessandro Casillo. - double__b_ : RT @eleoteque: Oggi è la giornata perfetta per sparire come Alessandro Casillo. - depintomarianna : RT @Enricakilla: Alessandro Casillo si è ritirato.. #Amici18 -