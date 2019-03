Real Madrid | Zidane torna in panchina e la squadra cambia passo | successo contro il Celta ...

Real Madrid - buona la prima di Zidane col Celta Vigo : decidono Isco e Bale : buona la prima di Zidane: il Real Madrid ha battuto il Celta Vigo per 2-0. Decisive le reti di Isco e Bale nella ripresa.buona la prima per Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid, con una vittoria, seppur poco esaltante ma utile, contro il Celta Vigo che da morale a tutto l’ambiente madrilista dopo aver fallito tutti gli obiettivi stagionali nelle precedenti settimane.Si rivedono dal 1′ Isco, Marcelo, Keylor Navas e Bale. ...

Bale - l’agente tranquillizza i blancos : “Vuole chiudere al Real Madrid” : Bale – Dopo alcune voci di mercato che hanno destabilizzato l’ambiente in casa Real Madrid, a calmare i supporters blancos ci ha pensato l’agente di Gareth Bale. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del proprio assistito: “Bale vuole giocare il resto della sua carriera al Real Madrid. Adesso è molto felice, ha già […] L'articolo Bale, l’agente tranquillizza i blancos: ...

Zaniolo-Real Madrid - assalto spagnolo : pronti 60 milioni di euro : ZANIOLO REAL Madrid- Nicolò Zaniolo potrebbe vestire la maglia del Real Madrid a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Di fatto, come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il centrocampista della Roma sarebbe un chiaro obiettivo delle merengues in vista della prossima estate. Un affare che potrebbe decollare sulla base di 60 milioni […] L'articolo Zaniolo-Real Madrid, assalto spagnolo: ...

Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv : Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv Il match Real Madrid-Celta Vigo si giocherà Sabato 16 Marzo alle 16.15 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà valida per la 28a giornata di Liga. Nello scorso turno, le merengues hanno vinto 4 a 1 sul campo del Real Valladolid, facendo un favorendo proprio il Celta Vigo che però non ne ha approfittato perdendo per 1 a 0 contro il Betis. Real Madrid-Celta Vigo: ...

Mbappè-Juventus - è guerra con il Real Madrid di Zinedine Zidane : MBAPPE’-JUVENTUS: Nonostante le smentite di rito (“…l’anno prossimo giocherò ancora nel PSG”) Kylian Mbappè continua a fare gola ai principali club mondiali. La lista delle pretendenti si sarebbe però ridotta a due soli club, Juventus e Real Madrid. Mbappè-Juventus, il Real Madrid di Zidane si fa sotto per il francese Il ritorno di Zinedine Zidane […] More

“Giovani e talentuosi” - ma quanto pesa la pochezza del Real Madrid : la Juventus ha paura dell’Ajax o del ruolo di favorita? : Giovani e talentuosi, ma anche inesperti e poco avvezzi alla pressione di certi appuntamenti: l’Ajax, giustiziere di un Real Madrid allo sbando, è davvero così forte da mettere paura alla Juventus, oppure è l’etichetta di ‘favorita’ che spaventa i bianconeri? Messo in archivio lo strepitoso successo sull’Atletico Madrid, la Juventus quest’oggi ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei quarti di ...

Real Madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Real Madrid - Zidane : 'Isco e Marcelo possono giocare. CR7 non mi sorprende più' : Pronto a ricevere l'abbraccio del Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane sarà l'uomo del futuro, per il Real Madrid, con cui concludere questa stagione e magari progettare le prossime. Nella conferenza ...

Real Madrid - Zidane carica l’ambiente : “Ora sono tornato a casa” : Real Madrid Zidane – Dopo mesi di agonia per i tifosi del Real Madrid che, tra Lopetegui e Solari, hanno visto i propri beniamini pluricampioni d’Europa sprofondare in Liga e in Champions League, adesso forse potranno vedere un cambiamento. Eh si, perché il ritorno di Zidane apre nuovi scenari interessanti per il futuro dei blancos. […] L'articolo Real Madrid, Zidane carica l’ambiente: “Ora sono tornato a ...

Futuro Mbappè : sarà ancora duello Juve-Real Madrid : TORINO - Meglio essere allenati da 'mister Champions' o giocare assieme al Re della Coppa con le grandi orecchie? Kylian Mbappé continua a ripetere che 'la prossima stagione di sicuro giocherò ancora ...

Real Madrid - Isco prova a rilanciarsi : “il ritorno di Zidane è una buona notizia - lui ama questa società” : Finito ai margini della squadra con Solari, Isco prepara il proprio rilancio grazie al ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos Solo ventisei presenze raccolte in stagione, condite da quattro gol e un solo assist. Numeri non proprio esaltanti per Isco, finito ai margini del Real Madrid durante la gestione Solari. LaPresse/Reuters Il ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos è un’ottima notizia per il talento spagnolo, pronto a ...

Real Madrid - Isco : 'Ritorno Zidane buona notizia - ama questo club' : Con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane è pronto a riprendersi un posto da protagonista nel Real Madrid . Complice qualche infortunio di troppo, una forma fisica non perfetta e un rapporto ...

Risultati Eurolega : grande vittoria dell’Olimpia trascinata da James - vincono Real Madrid e Zalgiris : Olimpia Milano vittoriosa contro l’Olympiacos nel ventiseiesimo turno di Eurolega, playoff un po’ più vicini Serata splendida per l’Olimpia Milano in Eurolega, a fare da contraltare a quanto accaduto nel calcio con l’Inter sconfitta a Milano dall’Eintracht. Come detto, l’Olimpia ha vinto contro l’Olympiacos, trascinata da un grande Mike James da 27 punti ed una leadership da favola. 66-57 il ...