F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : Per la prima volta siamo entrati nei box durante le prove. Al lavoro per Vettel e Leclerc anche 40 ingegneri a Maranello: «Come Cape Canaveral e Houston»

F.1 - GP d'Australia - Il Mondiale 2019 prende il via da Melbourne : Alla vigilia del fine settimana del GP d'Australia, tutto il circus della Formula 1 sta vivendo sensazioni contrastanti. Da un lato, l'entusiasmo di un nuovo inizio. Dall'altro, l'enorme tristezza di aver dovuto salutare prematuramente lamico e collega Charlie Whiting, scomparso nella notte a causa di un improvviso malore.The show must go on. Jean Todt, presidente della Federazione, ha commentato: "La Formula 1 ha perso un amico fedele e un ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

F1 - guai per la Ferrari in vista del Gp di Melbourne : avviata un’indagine da parte delle autorità australiane : Fastidiosa grana per la Ferrari in vista del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del nuovo Mondiale 2019 di Formula 1 Non comincia benissimo la stagione della Ferrari, che deve fare i conti con un’indagine avviata dalle autorità australiane in vista del Gp d’Australia. Sotto la lente di ingrandimento è finito il brand Mission Winnow, marchio di proprietà della più famosa Phillip Morris, azienda internazionale che ...

Cadel Road Race – Nel criterium di Melbourne la spunta la Quick Step Floors : applausi per Elia Viviani : Viviani ancora protagonista: l’azzurro guida la classifica degli sprinter della Towards Zero Race Melbourne della Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019 Dopo il Tour Down Under 2019, i ciclisti sono pronti a sfidarsi nuovamente, ancora una volta in Australia, nella Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, corsa che si disputerà domenica. In attesa della sfida di un giorno che regalerà sicuramente tanto spettacolo, i corridori dei team ...

Australian Open 2019 : i numeri uno dimostrano la loro forza. Italia - il viaggio a Melbourne finisce qui : La sesta giornata degli Australian Open 2019 ha messo una volta di più in chiaro che, se Novak Djokovic e Simona Halep sono oggi i numeri uno del tennis mondiale, un motivo c’è. Per avere la prova, basta vedere le loro partite contro Denis Shapovalov e Venus Williams. Il canadese, in ascesa da qualche tempo, non è mai stato davvero in grado di fare quello che molti speravano alla vigilia: creare dei grattacapi al serbo. Il set Djokovic ...