Khashoggi:ordine cattura per 20 sauditi

L'Interpol ha emesso, su richiesta della Turchia, un mandato diinternazionale nei confronti di 20, sospettati di avere ucciso Jamalil 2 ottobre dello scorso anno nel consolato di Riad a Istanbul., autoesiliatosi negli Usa temendo ripercussioni per aver criticato il principe saudita, scomparve il 2 ottobre nel consolato di Riad in Turchia. Su alcuni media turchi emersero in seguito dettagli secondo cui il giornalista sarebbe stato torturato e ucciso.(Di venerdì 15 marzo 2019)

