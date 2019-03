La Liga lancia un assistente vocale per comunicare con i tifosi

BundesLiga : Haller fa volare l'Eintracht e lancia la sfida all'Inter : DUSSELDORF - Due squilli in pieno recupero, un tris per sognare l'Europa. A tre giorni dal ritorno contro l'Inter, l'Eintracht mantiene il quinto posto in Bundesliga grazie al 3-0 in casa del Fortuna ...

Liga 2018-2019 - i risultati della 24giornata : Griezmann lancia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann segna il gol decisivo che regala la vittoria all' Atletico Madrid in trasferta contro il Rayo Vallecano . Con questa rete il campione del mondo francese raggiunge i 130 gol con la maglia dei Colchoneros e supera una leggenda del club, Fernando Torres, fermo a quota 129. Per Simenone un successo importante che proietta la sua squadra al ...

Spagna - Mediapro vuole lanciare una OTT per trasmettere la Liga : Il gruppo audiovisivo sarebbe al lavoro per il lancio di una piattaforma che servirebbe anche da test per il canale dedicato ai Mondiali in Qatar. L'articolo Spagna, Mediapro vuole lanciare una OTT per trasmettere la Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga : il Girona non sa più vincere - si rilancia il Betis : ROMA - Il Betis Siviglia si rilancia in zona Europa League. I Verdiblancos allungano la crisi del Girona , senza vittorie da sette partite. I catalani, che hanno raccolto un punto nei quattro scontri ...