Pieri | Var unica? Meno influenza arbitro

Varese - incendio sul monte Martica : 100 ettari di bosco in fumo - Canadair in azione Foto I pomPieri contro le fiamme : Il fuoco, diviso su due fronti, ha rapidamente raggiunto nella tarda serata di giovedì la cima della montagna e nelle ore successive l’incendio si è esteso anche sul versante opposto, in Valganna. Le fiamme visibili anche da Milano