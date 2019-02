Juve | Del Piero sfida Dybala a ping pong Il post su Instagram

Serie A : Napoli-Juventus a Rocchi - Mazzoleni il fischietto del derby : L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì sera alla Sardegna Arena con la gara tra Cagliari e Inter che vedrà impegnato Banti. 24 ...

La Juve vale quasi il doppio del Napoli : le rose a confronto : TORINO - La prima e la terza rosa della Serie A. Il posticipo della 25 a ...

Valzer di attaccanti - tutte le strategie per l’estate : la squadra più vicina ad Icardi - il sostituto all’Inter e le mosse della Juventus [DETTAGLI] : Manca ancora tanto al calciomercato estivo ma è già possibile provare ad anticipare qualcosa per quanto riguarda le big del campionato italiano. In particolar modo sono quattro le squadre pronte a scatenarsi, stiamo parlando di Juventus, Inter, Milan e Napoli. Partiamo dai bianconeri, l’addio di Massimiliano Allegri non è più un mistero, il percorso sulla panchina della Juventus per il tecnico è ormai giunto al termine, per il ...

Ancelotti : 'Il campionato del Napoli è annacquato dalla straordinarietà della Juventus' : Si avvicina Napoli - Juventus, una sfida molto attesa dal calcio italiano, ecco perché gli addetti ai lavori non risparmiano i loro pronostici e tra questi c'è anche il diretto interessato, Carlo Ancelotti, che nell'intervista rilasciata a "La Stampa" ha fatto il punto sul big match e sullo status quo dei duellanti. In primo luogo il tecnico afferma che la classifica di Serie A non mente, perché la Juventus è al di sopra della media, mentre il ...

Napoli-Juve : 800 uomini forze dell'ordine : NAPOLI, 27 FEB - Doppia polemica, in città, per le decisioni del ...

Juventus - Lukaku nella lista di mercato : c’è l’interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...

Napoli-Juventus - allerta scontri! Appello della questura : Tra i match più attesi della 26esima giornata di serie A c’è sicuramente Napoli-Juventus.Napoli-Juventus è una partita che può significare tanto in questa stagione 2018/2019. Non è in dubbio la leadership in quanto i bianconeri sono a più 13 dal Napoli. Una vittoria della squadra di Ancelotti, tuttavia, potrebbe rendere più interessante anche se di poco il prosieguo del campionato. Non va, inoltre dimenticata la forte rivalità che ...

Il mondo capovolto di Marotta : dalla 'caserma' Juve al 'circo isterico' dell'Inter : Il mondo capovolto. Dove il caos non ha la percezione del limite. Non si sa se per gusto della sfida, incoscienza o rivalsa , passa dall'impenetrabile e un po' omertosa caserma della Juventus al ...

Napoli - Ancelotti ha già deciso nove titolari in vista della Juve : Come racconta il Corriere dello Sport , Carlo Ancelotti ha due dubbi di formazione in vista della Juve: 'Il primo dubbio è un ballottaggio tra Hysaj e Ghoulam : a destra ci va Malcuit, la coppia di ferro centrale è Maksimovic - ...

La Juventus pronta a sedersi al tavolo delle trattative per Marcelo (RUMORS) : Lo sbarco di Cristiano Ronaldo sul pianeta Juventus ha portato tanti vantaggi al club in termini economici e di immagine, e al contempo rappresenta anche un forte richiamo per altri top-player. Da quando CR7 si è trasferito a Torino, il suo amico ed ex compagno di squadra Marcelo è stato piuttosto attratto dall'idea di seguire le orme del portoghese, ed ora che sta vivendo una stagione poco edificante sembra sempre più determinato a cambiare ...

Juventus - tutte le plusvalenze del 2019 - per sistemare il bilancio - : Sturaro, Cerri e Audero: un tesoretto da 41,4 milioni di euro che aiuteranno a ridurre il passivo. Paga la strategia degli anni scorsi

Juventus regina del mercato in uscita : 41 - 2 milioni di plusvalenze in pochi giorni - 132 milioni d’incasso in sei mesi : La Juventus sta dominando da anni il campionato italiano, ma la società bianconera è anche al top per quanto concerne il mercato La Juventus domina. Lo fa in campo, ma anche fuori. Parlando di calciomercato infatti, si può notare come la società bianconera si stia muovendo alla grande, non solo in entrata con il colpo Cristiano Ronaldo, ma anche in uscita. Alcuni dati lasciano infatti a bocca aperta, basti pensare che nelle ultime due ...

Lione : valutazione monstre per un obiettivo della Juve : Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e raccolte da Rai Sport , il Lione ha fissato in 90 milioni di euro la valutazione del centrocampista classe '96 Tanguy Ndombele , sotto contratto fino a giugno 2023 e accostato anche alla Juventus per la prossima ...