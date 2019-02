Diplomati Magistrali | il commento di Bussetti e la solidarietà di Fratelli d’Italia

Diplomati Magistrali post Plenaria Bis : Rabbia, sgomento, sfinimento e tristezza sono solo alcuni dei sentimenti che i Diplomati Magistrali stanno provando in queste ore dopo la notizia della seconda sentenza negativa da parte dell’Adunanza Plenaria. Ennesima pugnalata, ennesima sensazione di smarrimento, ennesima incertezza sul futuro lavorativo. E ora? Che fare? Le reazioni Numerosi sono i commenti che stanno imperversando sul web. Chi minaccia di boicottare le lezioni non ...

Negativa anche la seconda plenaria : Diplomati Magistrali restano fuori dalle Gae : È stato reso noto il verdetto della seconda plenaria del Consiglio di Stato chiamata a riesaminare la questione dei Diplomati magistrali. I giudici di Palazzo Spada non hanno inteso discostarsi dall’orientamento già espresso lo scorso 20 dicembre 2017. Con una lunghissima sentenza che risponde punto per punto a tutte le obiezioni portate in giudizio dai ricorrenti principali e dai controinteressati, sono state rese note tutte le ...

Diplomati Magistrali - il Consiglio di Stato conferma : “Devono restare fuori dalle graduatorie per l’assunzione” : I Diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie per l’abilitazione a insegnare. In maniera definitiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con due sentenze gemelle nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017 e poi sospesi dalla sesta sezione che aveva chiesto una “rimeditazione” pronunciandosi su un altro ricorso ancora pendente. Ora l’adunanza plenaria ha confermato che il possesso del solo diploma ...

Diplomati Magistrali - quale sarà la loro sorte? : A pochi giorni dalla Plenaria Bis attesa per il 20 febbraio 2019, sale l’attesa dei Diplomati Magistrali che da anni portano avanti la loro lotta. Di seguito il comunicato del Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria che ne riassume l’attuale situazione, rimarcando quella che potrebbe essere la conseguenza se anche stavolta l’esito fosse negativo. Comunicato Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria “Mercoledì 20 febbraio 2019 ...

Scuola - Diplomati Magistrali sperano nel giudizio del Consiglio di Stato : Insieme ai quattordici legali patrocinati, infatti, il sindacato crede che l' esito positivo del Consiglio di Stato riuscirà a risolvere la soluzione politica messa in campo a fine 2018, utile a ...

Diplomati Magistrali in GaE : data decisione finale e Adunanza Plenaria : Diplomati magistrali in GaE: data decisione finale e Adunanza Plenaria Adunanza Plenaria Diplomati magistrale, le ultime Diplomati magistrali in Graduatorie a Esaurimento: la questione non è ancora finita e si trascina ormai da diversi mesi. È attesa a marzo la decisione finale da parte della Cassazione, che dovrà valutare il ricorso contro la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. La Cassazione avrà ...

