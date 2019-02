cosacucino.myblog

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Ingredienti: Per 4 persone:4 salsicce fresca 3 pomodori 1 cipolla mozzarella parmigiano grattugiato olioPreparazione:1.fate riscaldare il forno a 180°;2.pulite le, e tagliate per ognuna le 2 estremità;3.mettetele a bollire per 10 minuti;4.a parte tritate la cipolla, tagliate a pezzettini i pomodori e la salsiccia;5.fate soffriggere per pochi minuti in olio;6.prendete le, tagliatele a metà e svuotatele della parte interiore;7.riempite lecon il soffritto e sopra mettete la mozzarella tagliata a pezzi e il parmigiano grattugiato;8.mettete il tutto in una pirofila e infornate per 15 minuti.

