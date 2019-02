Alfa Romeo presenta la nuova Giulietta Model Year 2019

Salone di Ginevra - le novità per Alfa Romeo Giulietta : Il Salone di Ginevra è pronto ad aprire le porte della sua 89esima edizione , ospitando come sempre appassionati visitatori da tutto il mondo, al 7 al 17 marzo 2019. Differenti le novità che il ...

Alfa Romeo Racing : a Ginevra la serie speciale per Giulia e Stelvio che strizza l’occhio alla Formula 1 [FOTO] : La nuova serie speciale dedicata a Giulia e Stelvio è stata realizzata in onore della monoposto di F1 Alfa Romeo Racing C38 Sotto i riflettori dell’imminente Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) La Casa del Biscione svelerà le nuove edizioni speciali Giulia e Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing, realizzate in onore della monoposto Alfa Romeo Racing C38 che gareggia in Formula 1. La livrea rossa e bianca delle due vetture risulta ...

F1 – Secondo filming day per l’Alfa Romeo : Raikkonen sfreccia in pista al volante della C38 : Secondo filming day per l’Alfa Romeo nella giornata odierna: Kimi Raikkonen sfreccia sul circuito del Montmelò al volante della C38 In attesa che tutte le scuderia scendano in pista per gli ultimi test di domani prima dell’esordio Mondiale, l’Alfa Romeo Racing si è riservata il Circut de Catalunya del Montmelò tutto per se nella giornata odierna. La scuderia italiana ha svolto il suo Secondo filming day sulla pista ...

Formula 1 : Mick Schumacher potrebbe esordire ai Rookie test con l'Alfa Romeo : Prosegue spedita la marcia di avvicinamento di Mick Schumacher alla Formula 1. Dopo l'approdo al campionato di Formula 2 e alla Ferrari Driver Academy per la gioia dei tifosi della scuderia di Maranello che sperano di poter rivivere prossimamente i fasti del passato ancora nel segno di uno Schumacher, per il figlio d'arte potrebbe esserci l'opportunità di esordire tra poco più di un mese al volante di una monoposto della massima disciplina ...

Alfa Romeo - Grandi novità a Ginevra : L'Alfa Romeo sarà presente al Salone di Ginevra con diverse novità, a partire dal debutto della versione Ti per la Stelvio fino ad arrivare al model year 2019 della Giulietta. Come anticipato, sarà inoltre presente una versione speciale delle Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio ispirata ai piloti del team di Formula 1 Alfa Romeo Racing. La Casa del Biscione ha poi dichiarato che "ulteriori Grandi novità saranno svelate nel corso ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

Alfa Romeo - operazione dowsizing : arriva il 1.5 litri turbo benzina FireFly [FOTO] : Il nuovo motore turbo benzina dedicato ai modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio sarà declinato anche in una variante ibrida La Casa del Biscione si prepara ad un apiccola grande rivoluzione, infatti nel prossimo futuro i modelli Giulia e Stelvio saranno equipaggiati con il nuovo propulsore 1.5 litri turbo benzina FireFly in grado di erogare oltre 200 CV e una coppia di circa 320 Nm. Questa unità sostituirà l’attuale motore 2.0 litri turbo ...

F1 - Mick Schumacher pronto per l’esordio nei rookie test : prima l’Alfa Romeo e poi la Ferrari? : Mick Schumacher potrebbe fare il suo esordio su una monoposto di F1 in Bahrain sulla Alfa Romeo CR38 prima di mettersi al volante della Ferrari SF90 in occasione dei test in-season di Barcellona. L’indiscrezione è stata riportata da it.motorsport.com che ha parlato dei giovani che disputeranno i rookie test 2019, le prove sono in programma dopo il secondo Gran Premio stagionale proprio al Sakhir: il regolamento impone alle squadre di ...

Alfa Romeo - Lepopea in Formula 1 dalla 158 alla Sauber - FOTO GALLERY : Il secondo dopoguerra, unarzilla vecchietta e la gloria: si può sintetizzare così la leggenda del Biscione, oggi nel Circus con la nuova monoposto del team Alfa Romeo Racing, agli albori della Formula 1. La 158, presto ribattezzata Alfetta, era stata progettata nel 1937 da tecnici dellAlfa, a quellepoca distaccati presso la Scuderia Ferrari di Modena, per partecipare alle gare di monoposto con motore 1.500, che affiancavano le sorelle ...

Alfa Romeo - e se a Ginevra arrivasse la supercar da 700 CV? [FOTO] : Al Salone di Ginevra potrebbe arrivare una sorpresa realizzata in collaborazione con Sauber Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile debutto a Ginevra dell’inedita supercar Alfa Romeo 8C realizzata in collaborazione con la Sauber Secondo gli insistenti rumors che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Alfa Romeo dovrebbe svelare in occasione dell’imminente Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un SUV compatto di segmento C che ...

Alfa Romeo - a Ginevra potrebbe esserci il prototipo del nuovo C-Suv : Mancano pochi giorni al Salone di Ginevra, in programma dal 7 al 17 marzo, e le voci su quello che sarà mostrato al pubblico da Alfa Romeo si fanno più concrete e insistenti. Il gruppo Fca capitanato dal ceo Mike Manley non vuole certo rendere improduttiva la più importante kermesse motoristica europea, e le novità più interessanti del gruppo si concentreranno sul brand Alfa Romeo. Il 'biscione' ha promesso una vera sorpresa presso il suo stand, ...

Alfa Romeo - nuovo Suv in arrivo : 'A Ginevra qualcosa di nuovo' : Siamo entusiasti di poter mostrare a tutti un assaggio di ciò che verrà nel mondo delle performance e del lusso italiano. Il 5 marzo potrete dare uno sguardo al prossimo capitolo della leggendaria ...