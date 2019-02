Più che l' Italia del cambiamento | questa è l' Italia della confusione

Marella Agnelli - l’ultima custode di un mondo (e di una Fiat) che non esiste Più : Lei aveva visto tutto, compresa la fine della Fiat. Marella Agnelli, figlia dei principi Caracciolo per parte paterna, discendente diretta per quella materna dei Clarke, ricchi produttori di whisky dell’Illinois. Donna dal profilo impenetrabile che Truman Capote aveva sintetizzato come il “risultato di duemila anni di civiltà”, resa eterna da uno scatto senza tempo di Richard Avedon. Femmina splendida e glaciale, padrona di casa ...

Mamma mia che Messi - tripletta contro il Siviglia : il Barcellona sempre Più in fuga : Siviglia-Barcellona – E’ andato in scena un match molto importante valido per la Liga spagnola, sono scese in campo Siviglia e Barcellona che hanno dato vita ad una partita scoppiettante per le zone altissime della classifica. Rimonta incredibile per Messi e compagni, il Barcellona lancia un messaggio alle dirette concorrenti come Atletico Madrid e Real Madrid. Vantaggio del Siviglia con Navas, qualche minuto dopo ci pensa ...

Marella Agnelli - custode di un mondo (e di una Fiat) che non esiste Più : Lei aveva visto tutto, compreso la fine della Fiat. Marella Agnelli, figlia dei principi Caracciolo per parte paterna, discendente diretta per quella materna dei Clarke, ricchi produttori di whisky dell’Illinois. Donna dal profilo impenetrabile che Truman Capote aveva sintetizzato come il “risultato di duemila anni di civiltà”, resa eterna da uno scatto senza tempo di Richard Avedon. Femmina splendida e glaciale, padrona di casa ...

La Germania cambia rotta tra le polemiche. Pubblicizzare l'aborto non è Più un reato : Berlino Con 371 voti a favore e 277 contrari, il Bundestag ha approvato una modifica all'articolo 219a del codice penale che, fino a ieri, sanzionava chi pubblicizzasse l'interruzione di gravidanza. ...

De Laurentiis : 'Napoli - Più di sette con finale a Baku. Chelsea? Se Sarri resiste...' : ... sono nove anni che si gioca in Europa " ha commentato De Laurentiis in esclusiva a Sky Sport - la nostra non è una squadra timida, abbiamo un allenatore che ha vinto di tutto e di più, saprà ...

Smalti - deodoranti e cosmetici : perché le bambine sviluppano Più precocemente : Negli ultimi anni le nuove generazioni si ritrovano a vivere la fase puberale sempre più precocemente. Questa pubertà anticipata sembrerebbe essere collegata alla presenza nell’ambiente, di componenti dannose per il sistema endocrino, contenute in particolar modo nei prodotti di cura quotidiana e igiene personale (deodoranti, cosmetici, smalto per unghie ecc…). Gli agenti in questione sono gli ftalati, i parabeni e i fenoli. Per capire meglio: ...

F1 - a tutto Hamilton : “se la Ferrari è Più forte sarà Più gustoso batterla. Valentino Rossi? Lo ammiro perchè…” : Il pilota della Mercedes, presente a Torino per visitare il centro Petronas, ha fatto una panoramica della stagione che sta per cominciare Lewis Hamilton non si ferma mai, coniugando il lavoro alle sue passioni in maniera unica ed inimitabile. Dopo aver faticato in pista a Barcellona per la prima sessione di test pre-stagionali, il britannico ha deciso di fare un blitz insieme a Wolff e Bottas al centro ricerche internazionale della ...

Un'azienda tedesca ha una soluzione per smaltire la plastica che la Cina non importa Più : La Ecophoenixx ha inventato una rondella idrodinamica che lava e sminuzza la plastica. In questo modo ricicla i materiali scartati dalla Cina

Un’azienda tedesca ha una soluzione per smaltire la plastica che la Cina non importa Più : A luglio del 2017 il ministero dell’Ambiente cinese ha dichiarato che entro la fine dell’anno la Cina avrebbe interrotto l’importazione di 24 tipologie diverse di rifiuti solidi. Tra cui la plastica, che l’Europa esportava in grandi quantità nel Paese di Mezzo. Mentre aziende e politici di tutto il mondo sono stati colti alla sprovvista dalla notizia, i fondatori di Ecophoenixx, Un’azienda tedesca con sede a Schwerin, una cittadina non ...

Meteo - focus vento : raffiche fino a 110 km/h - ecco dove soffiera' piu' forte : Meteo, focus vento - Mattinata insonne per molti italiani svegliati dalle intense raffiche di vento generate dall'irruzione gelida che interesserà l'Italia nel corso del week end. In questo articolo...

La fiducia - il concetto economico Più manipolato che ci sia : In sostanza, come noto, l'economia è fatta di interessi contrapposti fra diverse categorie e di conseguenza ciascuna categoria avrà diverse aspettative e diversi criteri per avere fiducia sulle ...

Caldo anomalo in Europa : in Scozia la massima Più alta di Febbraio dal 1897 - record a Berlino - caldo anche in Norvegia [DATI] : Dietro alle condizioni insolite che stanno stravolgendo l’Europa in questo mese di Febbraio, c’è un enorme sistema di alta pressione che sta permettendo all’aria calda di raggiungere Gran Bretagna, Norvegia e Svezia. In Gran Bretagna l’arrivo del caldo è dimostrato dai record nazionali infranti. Aboyne, in Scozia, ha raggiunto +18,3°C nel pomeriggio di oggi, 22 Febbraio. È un nuovo record di temperatura massima per il mese di Febbraio in tutta ...

Ricette mediche valide sei mesi - si avrà Più tempo per prenotare visite ed esami : La Regione Piemonte estende da due a sei mesi la validità delle Ricette relative alle prestazioni diagnostiche e specialistiche. La delibera, presentata dall'assessore regionale alla Sanità Antonio ...

Creato super DNA con 4 elementi in Più : servirà anche per riconoscere vita aliena : In natura il DNA di tutti gli esseri viventi (compreso il nostro) possiede 4 elementi fondamentali di base. Un team di ricerca è riuscito adesso a creare invece un filamento di DNA composto di ben 4 lettere in più. Questo esperimento apre nuove porte alla ricerca biologica e potrebbe permettere in futuro di riconoscere forme di vita aliena. Inoltre potrà anche servire per sintetizzare nuove cure per il cancro capaci di attaccare soltanto le ...