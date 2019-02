“Mea culpa” di Papa e vescovi | confessiamo di aver protetto colpevoli 

Papa e vescovi fanno “Mea culpa” sugli abusi. E Cardinale Marx accusa : la Chiesa ha distrutto i fascicoli su abusi su bambini : Papa Francesco ha introdotto l'esame di coscienza - sotto forma di una serie di domande - alla veglia penitenziale in Vaticano culmine del vertice sugli abusi con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo: "Per tre giorni ci siamo parlati e abbiamo ascoltato le voci delle vittime che da minori hanno sofferto nella nostra Chiesa. Ci siamo chiesti l'un l'altro come possiamo agire responsabilmente, quali passi dobbiamo ora ...