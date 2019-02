La Francia discute sistema legislativo e fiscale chiaro per le criptovalute

Bonafede manda una delegazione a Parigi per discutere l'estradizione degli ex terroristi latitanti in Francia : Cade in un clima di tensione tra Italia e Francia la riunione a Parigi tra i tecnici del ministero della Giustizia francese e quelli di via Arenula per fare il punto sugli ex terroristi macchiatisi di gravi crimini negli anni di piombo e fuggiti Oltralpe, sotto l'ombrello della dottrina Mitterand. Una vicenda tornata di stretta attualità dopo la cattura e il rientro in Italia Cesare Battisti e l'impegno dichiarato dal governo di ottenere ...

Crisi Italia-Francia - Giuseppe Conte prova a placare le polemiche : “Amicizia salda - non si discute” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di rasserenare gli animi dopo lo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti e la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle dichiarazioni di Luigi Di Maio: "Non è in discussione la nostra storica amicizia con la Francia. Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica".Continua a leggere