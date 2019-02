Europee | gruppo unico 5S-Lega? Salvini | No | abbiamo già alleati

Diciotti - autonomia - Europee e... Parla il capogruppo 5 Stelle D'Uva : Intervista di Affaritaliani.it a Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. "Noi siamo per l’autonomia differenziata, realizzata secondo i canoni del principio di solidarietà nazionale. Vuol dire che le Regioni che intendono esercitare maggiori competenze..." Segui su affaritaliani.it

Europee - Di Maio presenta i primi alleati con cui costituire nuovo gruppo europeo : Dopo le canzoni accusate di insultare le religioni, Kukiz, un passato anche nel cinema, si è dedicato alla politica spostandosi via via sempre più a destra: alle presidenziali del 2005 ha lavorato ...

Di Maio presenta i primi alleati a Europee - obiettivo creare un nuovo gruppo : Dalla lotta alla casa ai diritti dei piccoli agricoltori, dalle posizioni anti-abortiste alla critica all'Ue e alla Nato. I primi quattro alleati del Movimento 5 stelle alle elezioni Europee sono partiti molto diversi tra loro, accomunati dalla fede nella democrazia diretta e dalla volontà di una "nuova Europa". Dopo le elezioni Europee, è la volontà del leader M5s, l'idea è quella di formare un gruppo autonomo che sia "ago della bilancia" al ...

Europee - ecco il gruppo del M5s Tra i 4 alleati un partito greco : I croati Zivi Zid, i polacchi Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt e ora anche Akkel, il partito greco dell'agricoltura. Di Maio presenta gli alleati per il nuovo gruppo in vista delle Europee Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "A Europee Lega è in gruppo pro austerity" : La gita di oggi a Strasburgo che ha avuto per protagonisti Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno macinato chilometri in auto per arrivare nella città francese e dire che uno dei loro obiettivi è di eliminare quella seconda sede del Parlamento Europeo, ha previsto anche una breve chiacchierata con i giornalisti italiani, i quali hanno ovviamente posto domande sulle alleanze del MoVimento 5 Stelle in vista delle Elezioni Europee. ...

Europee - Di Maio : numeri per gruppo a Pe : ANSA, - STRASBURGO, 14 GEN - "Alcuni movimenti li abbiamo incontrati già a Bruxelles, con altri siamo in contatto, io credo che ci siano i numeri per costruire un gruppo parlamentare europeo né di ...

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la democrazia diretta : "Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sabato sera a Cagliari, durante un comizio in piazza San Cosimo, promosso in occasione della visita in Sardegna per la campagna elettorale per suppletive e regionali, a sostegno del ...

Gilet Gialli - Luigi Di Maio li incontra per le Europee 2019 : “Penso a un gruppo con loro” : In vista delle elezioni europee, Di Maio ha incontrato a Bruxelles i rappresentati di movimenti polacchi, croati e finlandesi: "A che punto sono le trattative? Con polacchi e croati abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet Gialli"Continua a leggere