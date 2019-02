Bianca Berlinguer al vetriolo contro Maurizio Mannoni | “Rapidi che sennò incombe la

CartaBianca - il ferocissimo attacco di Bianca Berlinguer a Maurizio Mannoni : 'Qui incombe la tragedia' : Schermaglie continue tra Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni . La vicenda è sempre quella dello sforamento di CartaBianca su Rai 3, che spesso e volentieri ha rosicchiato qualche minuto di diretta a ...

CartaBianca - il ferocissimo attacco di Bianca Berlinguer a Maurizio Mannoni : "Qui incombe la tragedia" : Schermaglie continue tra Bianca Berlinguer e Maurizio Mannoni. La vicenda è sempre quella dello sforamento di CartaBianca su Rai 3, che spesso e volentieri ha rosicchiato qualche minuto di diretta a Linea Notte. Circostanza che Mannoni ha più volte sottolineato con toni molto polemiche. E così nella

CartaBianca - Mauro Corona come Matteo Salvini : si presenta con la divisa della Forestale da Bianca Berlinguer : Mauro Corona si è presentato in studio a CartaBianca su Raitre da Bianca Berlinguer con la divisa della Forestale. Proprio come Matteo Salvini che spesso indossa le divise delle forze dell'ordine, lo scrittore, ospite fisso della trasmissione si è vestito così in onore del corpo Forestale. Nella sco

#Cartabianca - 'perché Bianca Berlinguer invita sempre Mauro Corona'. Gossip scatenato - si svela tutto : Molti, in questi mesi, si sono domandati maliziosamente: 'perché Bianca Berlinguer continua a invitare Mauro Corona a #CartaBianca '?. Sì, la risposta c'entra con il feeling creatosi tra la composta ...

#Cartabianca - "perché Bianca Berlinguer invita sempre Mauro Corona". Gossip scatenato - si svela tutto : Molti, in questi mesi, si sono domandati maliziosamente: "Perché Bianca Berlinguer continua a invitare Mauro Corona a #CartaBianca"?. Sì, la risposta c'entra con il feeling creatosi tra la composta conduttrice di Raitre e il vulcanico montanaro-intellettuale. E a spiegarlo è Aldo Grasso, il più seve

CartaBianca - tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer scoppia l’ennesima “rissa”. Lui : “Bianchina io prendo e me ne vado”. Lei : “Io faccio quello che mi pare” : L’incontro settimanale a Carta Bianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer continua a regalare spunti tra battutine e discussioni. Nella puntata in onda martedì 22 gennaio lo scrittore e la giornalista si sono resi protagonisti di uno scontro a inizio puntata: “Signor Corona, sono successe delle cose davvero drammatiche durante questo fine settimana, abbiamo dei servizi molto importanti con un inviato al bordo della Sea Watch, se per ...

“Sai che le farei?”. Mauro Corona su Bianca Berlinguer : imbarazzo in diretta tv : Mauro Corona non si è fatto sfuggire l’occasione. Ospite fisso di CartaBianca ha preso al balzo la palla per un improvvisato quanto galante corteggiamento, se così si può definire, nei confronti della conduttrice Bianca Berlinguer. Corona, nel dettaglio, ha detto: “Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei”, rivolgendosi alla Berlinguer. La frase, pronunciata in riferimento al caso del baciamano di Matteo Salvini, ha ...

Cartabianca - Mauro Corona fa il cascamorto con Bianca Berlinguer : "Dove la bacerei..." : "Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei". Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai tre, fa il cascamorto con la conduttrice, riferendosi al caso del baciamano di Matteo Salvini: "Il vero bacia mano si fa sfiorando appena la mano, come mi hanno insegna

Cartabianca - Mauro Corona fa il cascamorto con Bianca Berlinguer : 'Dove la bacerei...' : 'Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei'. Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca , su Rai tre , fa il cascamorto con la conduttrice, riferendosi al caso del ...

CartaBianca - il videomaker di Bianca Berlinguer ferito a Parigi : il suo gesto eroico : Tra i feriti dell'esplosione alla panetteria Parigina di sabato 12 gennaio anche Valerio Orsolini, videomaker di CartaBianca. Lo conferma la stessa conduttrice della trasmissione di Rai 3, Bianca Berlinguer. Orsolini è stato ferito superficialmente mentre si trovava a Parigi per seguire la manifesta

CartaBianca - il siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. La conduttrice : “Lei usa il viagra?”. E lui : “Venga a sperimentarlo” : Ennesimo siparietto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ormai ospite fisso a CartaBianca su RaiTre e, a modo suo, vera e propria “infusione di ilarità” nella la trasmissione . Stavolta l’argomento è il viagra. Tutto comincia con la conduttrice che dice allo scrittore montanaro: “Ma scusi, le sta messo male: in mezz’ora mi ha già detto tre volte che sono sciupata”. E lui: “Eh sto messo male, non esiste ...

CartaBianca - gelo in studio da Bianca Berlinguer : entra l'ospite - manca la sedia : A CartaBianca su Raitre il 2019 è cominciato in salita, ma anche con l'ironia della conduttrice Bianca Berlinguer, alle prese con un piccolo fuoriprogramma alla prima puntata dell'anno. Dopo l'ingresso in studio del secondo ospite, è stato subito chiaro che qualcosa non andasse: mancava proprio la s

CartaBianca - mancano le sedie per gli ospiti. Berlinguer : "Abbiamo bisogno di rodaggio" : Problemi di audio e ospiti in piedi. E’ successo un po’ di tutto durante la prima puntata del 2019 di Cartabianca. Piccoli contrattempi che, a differenza del passato, Bianca Berlinguer ha provato ad accogliere con sorriso ed ironia.Tra i vari imprevisti, curioso soprattutto quello andato in scena a metà puntata, in occasione del tradizionale talk in studio. Un dibattito dove a mancare erano nientemeno che le sedie per i protagonisti. E ...

Cartabianca martedì 8 gennaio 2019 : torna il talk di Bianca Berlinguer - ospiti : #CartaBianca: ospiti e anticipazioni 8 gennaio 2019 Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un ...