Firenze Due italiani abbandonano rifiuti tessili nel cassonetto della carta

Mostro di Firenze - spunta una nuova ipotesi e altri due indagati. Il sospetto ora è sull'eversione nera : Erano tutti duplici omicidi, compiuti tra il 1968 e il 1985, nelle campagne toscane. E a morire erano solo giovani coppie. Ma a distanza di anni, il caso non è ancora giunto a una conclusione. Né gli inquirenti sono riusciti a individuare il profilo del "Mostro". O, più probabilmente, dei "mostri".A lungo, si è cercato di dare un nome al Mostro di Firenze. Che per molto tempo è stato identificato in Pietro Pacciani, che tutti chiamavano "Vampa". ...

Meningite - registrati due casi : una ragazza a Firenze e una donna a L'Aquila : Due casi di Meningite si sono verificati nel giro di pochi giorni a Firenze e L'Aquila. Il primo riguarda una giovane donna di 25 anni, originaria di Campi Bisenzio, ma residente a Signa, è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Careggi di Firenze. Il Secondo una donna di 60 anni a L'Aquila sarebbe entrata in coma per una infezione batterica acuta da meningococco. Il caso della giovane ricoverata a Firenze La donna ...

Delitti del "mostro di Firenze" - svolta nel 2019. Due filoni d' indagine al vaglio della Procura : ...stati appunto gli omicidi irrisolti del Mostro di Firenze uno dei cold case evergrenn che appassiona ed interessa a livello scientifico e criminologico lettori ed esperti di crimine di tutto il mondo.

Olivera saluta Firenze : 'Due anni belli - porterò sempre dentro Davide' : ... ai due staff tecnici che ho avuto, e ai tifosi per il rispetto di sempre! Ho vissuto degli anni più belli della mia vita, in una delle città più belle del mondo. Ho vissuto molti bei momenti, ma ...

Diritti Aeroportuali - due procedure per Pisa e Firenze : L'Autorità di regolazione dei trasporti, ART, ha reso noto che Toscana Aeroporti , affidataria in concessione della gestione degli aeroporti "Galileo Galilei" di Pisa ed "Amerigo Vespucci" di Firenze, ...

Morte Astori - interrogato oggi dalla Procura di Firenze uno dei due medici indagati per omicidio colposo : Il dottor Galanti si è presentato davanti ai pm per rispondere alle loro domande, al contrario di Francesco Stagno che invece è risultato assente E’ durato un’ora e mezzo l’interrogatorio del medico Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, indagato per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita ...

