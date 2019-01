ilnapolista

: La Juve vende Benatia e starà un mese senza Bonucci Starà fuori un mese, salterà la prima contro l’Atletico Madrid.… - napolista : La Juve vende Benatia e starà un mese senza Bonucci Starà fuori un mese, salterà la prima contro l’Atletico Madrid.… - VAMOSLLORENTEF : NASCE LA NUOVA JUVENTUS 2019?? PARATICI VUOLE BRUCIARE IL BARCELLONA... ECCO IL COLPO BLOCCATO DALLA JUVE?? - alessioiacovell : RT @77Gobbo: @romeoagresti @StefaniaStefyss @GoalItalia Bruttissimo autogoal della Juve che vende un ottimo difensore dello stesso valore d… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Non torna sul mercato Domenica, a Roma contro la Lazio, lantus ha vinto la partita grazie alla panchina. In campo Bernardeschi e Cancelo che hanno tagliato i due la difesa della squadra di Inzaghi e hanno procurato un gol e un rigore. Tre punti insperati nella sera in cui ci sarebbe stata persino la sconfitta. Lantus ha ora undici punti di vantaggio sul Napoli. Ha il campionato in tasca, l’ottavo scudetto consecutivo. Può essere concentrata, ancora più di prima, sul real obiettivo stagionale: la Champions League. La prima data è 20 febbraio. Si giocherà in casa dell’Atletico Madrid dove è approdato Alvaro Morata dopo l’esperienza negativa con Sarri al Chelsea. Per quella data, Allegri non avrà Leonardouscito domenica sera all’Olimpico per infortunio alla caviglia destra. Lo staff bianconero aveva temuto la frattura. Ma il difensore della...