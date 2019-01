Bonus mobili 2019 senza ristrutturazione | importo e requisiti proroga

Mobilità sostenibile : Roma pensa ad un “ecoBonus” per bibiclette : I problemi di inquinamento dell’aria e vivibilità del traffico nella Capitale sono noti a tutti, pare però che l’amministrazione pentastellata abbia intenzione di sperimentare quanto già fatto in altre città del nostro Paese come Bari e Cesena dove gli enti pubblici rimborsano anche 25 centesimi a chilometro (nel capoluogo pugliese, addirittura, è previsto un incentivo per l’acquisto di una bicicletta nuova). Si tratterebbe di promuovere la ...

Bonus casa 2019 : lavori e mobili - tutte le agevolazioni fiscali di quest'anno : lavori di ristrutturazione, sgravi per l'efficienza energetica, arredamento e giardino: ecco tutti i Bonus fiscali sulla...

Fisco - ecco il modello 730 del 2019 : i Bonus per giardini - mobili - bus. La guida : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova bozza del modello «730» semplificato che quest’anno prevede alcune novità. Debuttano il bonus giardini e gli sconti per le polizze assicurative contro le calamità

Bonus-malus - incentivi e disincentivi per la mobilità sostenibile : Per attuare l'Accordo di Parigi e affrontare la crisi climatica, per migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, ancora pericolosa per la salute, incentivare una mobilità più ecologica e disincentivare quella più inquinante, è una scelta necessaria quindi positiva.Questa doppia scelta, di incentivo e di disincentivo economico, va inserita in quadro strategico sia di medio (al 2030) sia di lungo ...