FREDDIE MERCURY | MORGAN RACCONTA I QUEEN Anticipazioni | le rivelazioni di Brian May e

Brian May e Roger Taylor raccontano FREDDIE MERCURY : "I primi anni non sapevamo che che fosse gay. In privato era insicuro" : Freddie Mercury raccontato dai due grandi amici, Brian May e Roger Taylor. A Grazia il chitarrista e il batterista dei Queen hanno rivelato i retroscena di quanto raccontato nel film Bohemian Rapsody sulla figura dell'estroso cantante britannico. "I primi anni, quando non avevamo molti soldi da parte, dividevamo le camere d'albergo e io ero con Mercury: so bene quante ragazze gli facessero visita", racconta May, sottolineando di aver ignorato ...

FREDDIE MERCURY – Speciale su Rai 2 : biografia e morte. Chi era : Freddie Mercury – Speciale su Rai 2: biografia e morte. Chi era Questa sera, su Rai 2, andrà in onda lo Speciale condotto da Morgan dedicato alla figura di Freddie Mercury, tanto amata quanto controversa. L’ex giudice di X-Factor parlerà della vita, dell’ascesa al successo e della carriera della stella musica, celebrata di recente nel film Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer. Lo Speciale si soffermerà in ...

Il 24 gennaio su Rai2 Morgan racconta i Queen in uno speciale dedicato a FREDDIE Mercury : Sull'onda del successo del film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, domani 24 gennaio alle 21:20 su Rai2 Morgan racconta i Queen nello show Freddie - speciale Freddie Mercury, suggellando il suo ritorno in televisione. Marco Castoldi, già bassista dei Bluvertigo, condurrà il documentario attraverso i 90 minuti dei concerti che la band tenne a Montreal nel 1981 nel corso del "The Game Tour", e tra uno spezzone e l'altro racconterà aneddoti e ...

FREDDIE MERCURY sognava un super gruppo con Elton John e Rod Stewart : Nose, Teeth & Hair: un nome che avrebbe di certo fatto sorridere, con quel marchio di autoironia tra le corde dei protagonisti della band. Sì, perché quel nome (Naso, Denti & Capelli, letteralmente) avrebbe potuto essere quello di una band speciale, anzi di un vero e proprio super gruppo, composto da Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart. Il successo del film Bohemian Rhapsody – in sala nel circuito The Space in ...

Arriva lo speciale su FREDDIE MERCURY - Morgan : 'Qualcuno può storcere il naso' : Morgan si prepara in vista dello speciale dedicato a Freddie Mercury, che andrà in onda su Rai2 giovedì 24 gennaio alle 21:30, e nel corso di un'intervista ha voluto parlare dei Queen e del suo futuro in Rai, anticipando alcune cose che andranno in onda nel corso dello speciale. L'intervista Non sono mancate polemiche e mugugni da parte dei fan, in un'Italia che negli ultimi mesi sta vivendo una vera e propria Queenmania, dopo il grande successo ...

Paolo Vallesi : «Quando in copertina c’eravamo io - FREDDIE MERCURY e Bono Vox» : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele PecoraSe avete meno di trent’anni probabilmente non saprete neanche chi è, ma se ne avete qualcuno di più il nome di Paolo Vallesi vi dirà sicuramente qualcosa. E, soprattutto, vi spingerà a canticchiare immediatamente la forza della vitaaa. Nei primi anni Novanta le sue canzoni spopolavano, dentro e fuori Sanremo. E quella, come molte ...

Morgan racconta FREDDIE MERCURY su Rai2 : Morgan Dopo Adriano Celentano e prima degli altri italiani che hanno fatto la storia dello spettacolo, è la volta di Freddie Mercury. Giovedì 24 gennaio alle 21.10 Rai2 omaggerà uno dei pilastri della musica internazionale, un artista eclettico divenuto negli anni leggenda. Sarà Morgan a guidare e raccontare ai telespettatori la travagliata storia del cantante, in una serata dal titolo “Freddie – Speciale Freddie ...

Elton John - Rod Stewart e FREDDIE MERCURY stavano per formare una superband dal nome Nose - Teeth & Hair : In una recente intervista rilasciata al New York Post il regista Rudi Dolezal, che aveva girato il video del singolo These are the days of our lives dei Queen, ha raccontato che Elton John, Rod Stewart e Freddie Mercury stavano per formare una superband. Il racconto del regista coincide con quello di Rod Stewart presente nella sua autobiografia Rod: The Autobiography, in cui l'autore di Lost in you racconta che l'idea di un supergruppo si era ...