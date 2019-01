Cda Rai | su tavolo nomine e piano industriale

Sorprese dal Cda Rai di domani : doppio incarico per Foa che raggiunge i 200.000 euro l’anno : Nuovo Cda Rai con Sorprese. Sulla carta, ossia sull’ordine del giorno di domani, si legge che in Consiglio di Amministrazione Rai si dovrebbe cominciare a discutere del nuovo piano industriale dell’azienda di viale Mazzini. Tra i punti sui quali comincerà un confronto, il rafforzamento del canale all news, programmi legati alla digitalizzazione e a...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : "È stato un comizio". Rossi del Cda Rai : "Fuori luogo" : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Rossi (Cda Rai) : “Fazio? Suo format ha costi troppo alti e non linea con servizio pubblico. Rai Due sovranista? Magari” : “Le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti? Completamente fuori luogo nel contesto in cui sono state pronunciate, e cioè nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo“. Sono le parole di Giampaolo Rossi, membro del cda Rai in quota Fratelli d’Italia, durante la trasmissione “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Ci sono contesti in cui personaggi che svolgono un ruolo ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. Rossi del Cda Rai : "Fuori luogo". La Stampa : direttore di RaiUno non riconfermerà il cantautore : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza Stampa aveva commentato: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Auro Bulbarelli nuovo direttore di RaiSport - l'ex voce del ciclismo nominata dal Cda : Auro Bulbarelli è stato nominato direttore di RaiSport. Vicedirettore dal 2009, la celebre voce del ciclismo (subentrò nel 2001 ad Adriano De Zan) ha ricevuto oggi la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione Rai. Il 38enne mantovano avrà così l'onore di ricoprire la carica più importante nella redazione sportiva del network pubblico proprio nel momento in cui la Rai deve trovare un accordo con Rcs in merito ai diritti televisivi ...

Confessioni di un ex membro del Cda Rai : La cosa che trovai più sorprendente furono quanti mi fecero visita con aria gentile e rassegnata. Si trattava di autori, di coordinatori, di vicedirettori di rete, di capiservizio pagati bene per non fare una bella minchia. Nel corso dei miei tre anni giravo con la dotazione di casi che spesso mi i

Rai - ok del Cda alle nomine Freccero a Rai2 - De Santis prima direttrice donna di Rai1 : Romana, classe 1955: gli inizi come combattiva redattrice de Il Manifesto specializzata proprio sulle materie televisive, l'approdo definitivo alla tv pubblica nel 1995, con l'assunzione al Tg3

Cda approva le nomina dei nuovi direttori di Rai 1 - Rai 2 - Rai Sport e Rai Parlamento : Il Consiglio di Amministrazione Rai si è riunito nel pomeriggio in Viale Mazzini presieduto da Marcello Foa e alla presenza dell'Amministratore delegato Fabrizio Salini. Su proposta di Salini il Consiglio ha espresso parere favorevole alle nomine di Teresa De Santis a Direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a Direttore di Rai 2. Il Cda ha inoltre approvato le indicazioni di nomina di Auro Bulbarelli alla guida di RaiSport ...

Il Cda Rai dà via libera per i direttori di rete : Sono state definite scelte "che valorizzano la professionalità". Così, il consiglio di amministrazione Rai, presieduto da Marcello Foa, ha scelto i suoi direttori di rete. Il Cda, che si è riunito nel pomeriggio in viale Mazzini, su proposta dell'amministratore delegato, Fabrizio Salini, ha espresso parere favorevole alle nomine di Teresa De Santis, alla guida di Rai Uno, e di Carlo Freccero, a quella di Rai Due.Il Cda ha approvato anche le ...

Rai : i nuovi direttori votati dal Cda : Teresa De Santis Tutto filato liscio. Nella seduta di questo pomeriggio il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di Raisport e di Antonio Preziosi alla direzione di Rai Parlamento.

Rai : da Cda via libera a De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2 : Nessuna sorpresa in Cda Rai: c'è stato il via libera alle proposte di nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. Come pure per quelle relative a Rai Parlamento, alla cui direzione è stato chiamato con Antonio Preziosi, e Rai Sport, con nomina per Auro Bulbarelli.

