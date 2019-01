Anticipazioni Una vita dal 27 gennaio al primo febbraio | Blanca ha un malore sospetto

UNA VITA - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio : Carmen rifiuta Jacinto - duro colpo per il latin lover : Una VITA , PUNTATA SERALE 22 gennaio : Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

Una Vita Anticipazioni : URSULA ha un piano per il figlio di BLANCA? : La gravidanza di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) diventerà centrale nelle prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo avuto modo di anticipare, la ragazza capirà di essere incinta ma confiderà a Leonor Hidalgo (Alba Brunet) di non avere affatto idea di chi sia il padre tra il marito Samuel (Juan Gareda) e il cognato Diego (Ruben De Eguia). Nonostante ciò, la nostra protagonista sceglierà di non mandare in malora il suo matrimonio e si ...