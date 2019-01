Forza Italia festeggia un quarto di secolo | secondo gli ultimi sondaggi è in crescita

Sondaggi elettorali SWG - giù la Lega - crescono M5S - PD e Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, giù la Lega, crescono M5S, PD e Forza Italia E’ la volta della Lega. Tocca a lei subire un calo questa settimana second l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG al TG La7. La diminuzione arriva alla fine di una settimana in cui, dopo la cattura di Cesare Battisti, vi era stata la presentazione di Quota 100, oltre che del reddito di cittadinanza. Non sembra esserci stato un effetto positivo. Forse ...

Sondaggio Mentana - sentenza da brividi su Salvini e Berlusconi : brusco stop per Lega e Forza Italia : Non è bastato a Matteo Salvini andare in conferenza stampa col cartello senza reddito di cittadinanza . La Lega paga il 'sì' all'obolo dei 5 Stelle ai fannulloni. Solo così si spiega lo 0,7% lasciato ...

Caserma di Donnalucata intitolata a Garofalo - plauso dei giorni di Forza Italia : La prossima primavera, la Caserma dei Carabinieri di Donnalucata sarà intitolata all'appuntato vincenzo Garofalo. plauso dei giovani di Forza Italia

Amministrative a Lecce : Forza Italia chiama - il centrodestra risponde a parole : ... più che un tavolo, quello convocato nel pomeriggio di oggi all'hotel Tiziano è una manifestazione con interventi in rappresentanza della propria parte politica o lista civica. Assenti Poli e Congedo ...

Calenda : "Nel mio manifesto no a LeU e Forza Italia" : Carlo Calenda è tornato a parlare del suo manifesto "Siamo Europei" a tre giorni dal lancio. Presentandolo l'ex Ministro aveva invitato tutti gli europeisti convinti ad aderire, allo scopo di salvaguardare il destino dell'Italia e dell'Europa. L'obiettivo è quello di fare una lista unitaria in vista delle Europee per "contrastare il populismo". Il progetto ha attirato attenzioni sia a destra che a sinistra, ma oggi Calenda ha voluto mettere ...

Carlo Calenda : "Il mio manifesto non è un'ammucchiata - no a LeU e Forza Italia" : "Non credo che debba entrare nel movimento chi cerca alleanze nazionali a destra o a sinistra, con Lega o M5s sennò sarebbe un'operazione di trasformismo politico. Quindi, nello specifico, credo che non debbano entrare LeU e Forza Italia". Lo dice Carlo Calenda a 24Mattino su Radio 24 sulla possibile adesione dei due partiti nel nuovo progetto messo in campo dall'ex ministro dello Sviluppo economico."Non abbiamo fatto un appello per un ...

Paolo Romani : 'Il programma di Calenda è largamente condivisibile. Forza Italia non insegua la Lega' : Romani, a differenza di Giovanni Toti che lancia, spesso, il sasso e poi cela la mano, non si nasconde affatto: 'Ho incontrato Calenda prima di Natale, abbiamo parlato della sua operazione politica e ...

Paolo Romani : "Il programma di Calenda è largamente condivisibile. Forza Italia non insegua la Lega" : Prima ha "flirtato" con Matteo Renzi, ora guarda a Carlo Calenda. Paolo Romani, senatore di Forza Italia, già ministro e poi capogruppo azzurro a Palazzo Madama, è il "big" che più di ogni altro nel partito del Cav guarda alle evoluzioni interne al Pd. "Ho letto il manifesto di Calenda e l'ho trovat

Silvio Berlusconi - gelo in Forza Italia : 'Si ricandida - ma avete visto i sondaggi?'. Disastro senza precedenti : gelo per la candidatura di Silvio Berlusconi , anche dentro Forza Italia . L'agenzia AdnKronos riporta la reazione, poco entusiasta, nella chat dei parlamentari azzurri all'indomani dell'annuncio del ...

Forza Italia plaude l'attività dei parlamentari D'Ettore e Mugnai sulla questione E45 : ... in tutte le sedi istituzionali, per poter far riprendere il traffico locale onde evitare di danneggiare in modo irreparabile l'economia e la mobilità dell'intero territorio. Sempre nella mattinata ...

Forza Italia - sondaggi a picco. Panico nel gruppo della Camera : aprire riflessione : ... ma se anche dopo il varo della manovra economica Fi viene data in discesa mentre altre forze crescono, vuol dire che bisogna aprire una riflessione interna sulla linea politica. La richiesta di ...

Forza Italia ko nei sondaggi E ormai nel partito è panico : Non c'è pace dentro Forza Italia. La candidatura alle Europee di Silvio Berlusconi e le voci sempre più insistenti di un gruppo parlamentare autonomo dei 'totiani' pro Lega, avrebbero dato la stura a tutti quei malumori mai sopiti all'interno del corpaccione... Segui su affarItaliani.it