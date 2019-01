: Ultim'ora #Posticipo Serie A, Napoli-Lazio 2-1 - Cyber_Feed : Ultim'ora #Posticipo Serie A, Napoli-Lazio 2-1 - GoalSicilia : #SerieA: risultati e marcatori della 20^ giornata - #Napoli batte #Lazio nel posticipo - TelevideoRai101 : Posticipo Serie A, Napoli-Lazio 2-1 -

Riparte con un successo ilche al San Paolo supera 2-1 la. Inizio boom delcon un super Milik.Il polacco colpisce 2 volte il palo (12' e al 21'), poi al 34' dà il la al vantaggio,servendo Mertens che apre per Callejon.Lo spagnolo si sblocca battendo in diagonale Strakosha. Al 34' gran punizione dal limite di Milik: è il 2-0 Arriva il terzo palo, stavolta con Fabian Ruiz. Una traversa di Callejon, precede il gol di Immobile che al 65' riapre il match.Al 70'in 10, secondo giallo per Acerbi.Resta il 2-1.(Di domenica 20 gennaio 2019)