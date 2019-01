Strage nel Mediterraneo | l' Unhcr | 170 morti e dispersi in due naufragi

Strage nel Mediterraneo - Unhcr : 170 morti e dispersi in due naufragi | : 117 sono dispersi dopo che un gommone è affondato a largo della Libia. Altri 53 sono morti nel mare di Alboran. Mattarella: "Profondo dolore". Conte: " Scioccato, non cambiamo linea ". Salvini: "Cuori ...

Strage amianto nella Marina Militare : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

SIRIA - 19 MORTI NELL'ATTENTATO ISIS A MANBIJ/ Video - Strage di militari Usa : Pence - 'Non rialzeranno la testa' : SIRIA, attentato ISIS a MANBIJ: MORTI 4 soldati Usa. Video esplosione e ultime notizie, l'attacco kamikaze davanti a ristorante, almeno 16 vittime.

Strage di agnelli - uccisi dai lupi nel Canavese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Strage di agnelli, uccisi dai ...

Strage Corinaldo - falsa raccolta fondi nel nome di un 16enne morto. La madre : “Aiutatemi a bloccala” : E' stata diffusa su Instagram una falsa raccolta fondi in nome di Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia morto nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.Continua a leggere

Savona - morto a 57 anni Walter Cucovaz. Agente nella scorta di Falcone - scampò alla Strage per uno “smonto notte” : Era sopravvissuto, per pura fortuna, alla strage di Capaci. E’ morto l’ultimo dell’anno, soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l’appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l’allarme è stata una vicina che ha sentito prima l’odore del fumo che poi ha visto uscire da ...

Capodanno - Strage mancata a San Giovannello. Appartamento in fiamme - salva per miracolo una famiglia di cinque persone : GIUSEPPE FORMATO strage mancata la notte di Capodanno a Campobasso in Piazza Caduti Tiro a Segno Nazionale. Un Appartamento del palazzo situato dietro la collina di San Giovannello è stato avvolto ...

Sant’Anna di Stazzema - Benigni testimonial dell’Ostello della Pace : sale lettura e stanze emozionali nella casa della Strage : “Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore e come in una favola è piena di meraviglie e felicità”. Deve aver pensato all’incipit de La vita è bella, il suo film sulla Shoah vincitore di tre premi Oscar, Roberto Benigni, quando, in un giorno di sole, la scorsa estate, nella hall di un hotel di Forte dei Marmi, si è seduto davanti a un piattino con i biscottini da tè e ha ascoltato la ...

Valentina ha perso due cugine nelle Strage di Corinaldo - ora cura gratis i ragazzi feriti : Parente di Asia Nasoni e Benedetta Vitali, Valentina Vitali ha aperto gratuitamente le porte del suo centro fisioterapico...

Corinaldo - Francesca perde due cugine nella Strage : cure gratis per gli altri feriti : Francesca Vitali, fisiatra e cugina di Asia e Benedetta, due delle sei vittime della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, ha deciso di trasformare il suo dolore in solidarietà curando a costo zero gli altri ragazzi rimasti feriti lo scorso 8 dicembre: "Molti di loro mi vedono come un angelo che sta mettendo a posto le loro ferite, ma inconsapevolmente anche loro curano le mie".Continua a leggere

Strage nel castello austriaco - l’avvocato del conte omicida : “È malato - ha un tumore al cervello” : Il conte Anton von Goess, il cinquantaquattrenne accusato di aver ucciso con un fucile da caccia il padre, il fratellastro e la matrigna, una contessa friulana, secondo il suo avvocato avrebbe una grave malattia, un tumore con implicazioni al cervello. La richiesta della difesa è di ritenere l’uomo incapace di intendere e di volere.Continua a leggere

Programmi TV di stasera - domenica 16 dicembre 2018. Su Rai3 «Storie Maledette – Nel cuore ferito della Strage di Erba» : Franca Leosini Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Ospiti d’eccezione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno Piero Angela e Laura Pausini. In studio anche Biagio Antonacci che dopo il successo del duetto con Laura Pausini: Il coraggio di andare nel 2019 girerà tutta Italia con la cantante nel tour Laura Biagio – Stadi 2019 . A Che Tempo Che Fa anche Paola Cortellesi e Stefano Fresi che il 27 dicembre saranno nelle sale con il fantasy “La ...

Roma - persero tutto nella Strage di via Vigna Jacobini. Rutelli diede loro le case Raggi le rivuole : 6 famiglie sotto sfratto : Rischiare di perdere la casa. Di nuovo. Dopo una strage che la politica sembra aver dimenticato, nonostante sia sempre viva nella memoria collettiva di una Roma ancora ferita. Erano le 3.06 di mercoledì 16 dicembre 1998. Esattamente 20 anni fa. Senza un avvertimento, senza che una crepa pericolosa venisse mai segnalata o rilevata, un intero palazzo di via Vigna Jacobini 65, in zona Portuense, si sbriciolò all’improvviso portandosi via la vita di ...

Leosini nel cuore della Strage di Erba : ANSA, - ROMA, 15 DIC - "Una grande narrazione che va al di là dell'iter del delitto, per cercare il senso e il significato profondo nella natura dei personaggi": Franca Leosini riprende il filo del ...