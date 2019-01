Sissy Trovato Mazza | licenziata mentre era in coma e liquidata con 6 mila euro | «Verità

Mistero attorno alla morte dell'agente Sissy Trovato : lo strano suicidio che sembra un omicidio : Intanto c'è la testimonianza choc - si legge nella cronaca di Davide Tamiello - di un'ex detenuta che, a « Chi l'ha visto », aveva raccontato di uno strano giro di festini a base di alcol e droga, in ...

Addio a Sissy Trovato Mazza - la poliziotta da due anni in coma a cui qualcuno sparò : La sua famiglia ancora attende di sapere la verità. Ieri, dopo un calvario di due anni, si è spenta nella sua casa di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, Maria Teresa Trovato Mazza, 'Sissy' per gli amici, l'agente di polizia penitenziaria la cui storia ha commosso l'Italia. Aveva 28 anni. Nel 2016, era stata trovata in fin di vita nel vano di un ascensore dell'ospedale civile di Venezia dove si trovava per lavoro, dopo essere stata ...

Sissy Trovato Mazza - il magistrato reclama la salma per l’autopsia : funerali annullati : annullati i funerali previsti per lunedì 14 gennaio a Taurianova. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma di Sissy Trovato Mazza per sottoporla ad autopsia. L'esame potrebbe svelare lesioni rimaste nascoste dei due anni di calvario seguiti allo sparo e utili a ricostruire quanto accaduto alla giovane poliziotta.Continua a leggere

Un colpo di pistola in ascensore : tutta la storia di Sissy Trovato Mazza - ‘la principessa guerriera’ : Un colpo di pistola l'ha sorpresa un giorno di novembre di due anni fa, mentre era in servizio in ospedale a Venezia. Dallo sparo alla morte, i due anni di misteri del caso della poliziotta penitenziaria Sissy Trovato Mazza, la 'principessa guerriera' che voleva 'aggiustare' le storture del carcere.Continua a leggere

