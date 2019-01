Reddito di cittadinanza | arriva la norma anti-furbetti | per chi si dimette niente assegno

Reddito di cittadinanza e pensioni Quota 100 - slitta il decreto : Fumata nera per il decreto attuativo di Reddito di cittadinanza e Quota 100, le misure guida del governo Lega-M5S. slitta, alla prossima settimana, il Consiglio dei Ministri dal quale è attesa la messa a punto dei dettagli delle due misure approvate nella legge di Bilancio di fine anno. Per sapere in che modo saranno attuate, bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno. L'esecutivo si è riunito il 10 gennaio, ma non ha varato il maxidecreto ...

Quota 100 e Reddito di Cittadinanza - slittano ancora CdM e decreto : ... dunque destinata ad aiutare anche quei 260mila disabili che vivono sotto la soglia di povertà assoluta e che, per tutti loro, il Reddito sarà svincolato dall'accesso al mondo del lavoro e dalla ...

Reddito di cittadinanza - arriva la norma «anti furbetti» : escluso chi si dimette : ... per le frizioni tra Lega e 5S ma anche per i nodi finanziari sollevati dal ministero dell'Economia - stabilisce anche che il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi, l'...

Reddito di cittadinanza - arriva la norma «anti furbetti» : escluso chi si dimette : I nuclei familiari con disoccupate dopo aver dato le dimissioni volontarie dall’azienda sono esclusi per 12 mesi dal Reddito di cittadinanza. A meno che non siano state presentate le dimissioni per giusta causa. Il Reddito di cittadinanza sarà invece compatibile con la Naspi e con gli altri strumenti di sostegno al Reddito...

Reddito cittadinanza e quota 100 - Cdm rinviato - Sale la tensione nel governo : Salta il Consiglio dei ministri sull'approvazione del maxi-decreto Reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione di governo, inizialmente annunciata per il 10 gennaio, sarà rinviata alla settimana ...

Reddito di cittadinanza - se ne parla anche negli Usa (in vista delle elezioni 2020) : Il candidato Andrew Yang, democratico, imprenditore di successo, propone un Reddito di cittadinanza di 1.000 dollari al mese...

Stop a quota 100 - slitta anche il Reddito di cittadinanza : Non è ancora pronto per l'approvazione il decreto che contiene i due provvedimenti chiave del governo, reddito di cittadinanza e quota 100. Così, nonostante fosse stato dato più volte per certo l'...

Obbligo trasferimento per il Reddito di cittadinanza : Continuano ad emergere nuovi dettagli sul reddito di cittadinanza, il beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in difficoltà economica. Nelle ultime ore si è molto discusso dell'Obbligo di ...

Slittano Reddito di cittadinanza e quota 100 : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Reddito di cittadinanza anche negli Usa : 4.54 Il Reddito di cittadinanza irrompe nella campagna presidenziale Usa. L'aspirante inquilino della Casa Bianca Andrew Yang,democratico, ha promesso,se sarà eletto nel 2020,di offrire un Reddito di cittadinanza di 1.000 dollari al mese ad ogni americano tra i 18 e 64 anni. Secondo quanto riporta la Cnbc, Yang ha già lanciato un programma pilota selezionando una famiglia di Goffstown, nel New Hempshire, che ha ricevuto il primo assegno - ...

Grieco (Regioni) : "Forte preoccupazione per bozza Reddito di cittadinanza" : Roma, 10 gen. (Labitalia) - “La bozza del decreto sul reddito di cittadinanza suscita forte preo[...]

Slitta il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 - ecco a quando : Tempi più lunghi per la questione Reddito di Cittadinanza e Quota 100 Bisognerà aspettare ancora per avere la parola definitiva sul decreto per Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Slitta, probabilmente alla prossima settimana, la discussione su queste tematiche nel Consiglio dei ministri, dal quale si attendeva il varo del provvedimento: l’esecutivo si incontra ugualmente oggi, ma senza avere sul tavolo né il maxi-decreto né la nomina del ...

Di Maio : sgravi a impresa che assume chi ha Reddito cittadinanza : Roma, 10 gen., askanews, - sgravi fiscali fino a 18 mesi agli imprenditori che assumeranno le persone con il reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il ministro del lavoro Luigi Di Maio, secondo cui '...

