Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 9.05 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA TIBURTINA, TRA CASILINA ED APPIA E TRA LA VIA PONTINA E LA Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA AURELIA E VIA OSTIENSE. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.35 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANEGNZIALE EST IN DIREZIONE Roma CENTRO. TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA TIBURTINA E TRA CASILINA ED APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.05 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE Roma CENTRO. PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DA VIA NOMENTANA ALLA A24 E TRA CASILINA ED APPIA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA Roma FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 7.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI URBANI. VISTE LE BASSE TEMPERATURE E LA POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO SU STRADA RACCOMANDIAMO COME SEMPRE DI MODERARE LA VELOCITA’, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA E QUINDI MASSIMA ATTENZIONE NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E APPIA; CODE INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA; CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA L’EUR E VIA DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA INVECE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VIABILITA’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE ...