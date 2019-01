Ottimi gli ascolti de La Compagnia Del Cigno a quasi 6 milioni | anticipazioni 2ª puntata

Usa - aumentano gli occupati : +2 - 64 milioni posti di lavoro nel 2018 - Trump : 'Ottimi numeri' : Fed, Powell: "Il 2018 un buon anno per economia Usa" - Il 2018 "è stato un buon anno per l'economia americana". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che i dati economici ...

Gli svizzeri Ottimisti sulla propria situazione finanziaria :

Slittino su pista naturale – CdM juniores - Ottimi risultati per gli azzurri nella tappa di Winterleiten : Coppa del mondo juniores a Winterleiten: Mittermaier e Staffler sul podio del singolo femminile, Haselrieder 3° tra gli uomini Due azzurre sul podio nel singolo femminile, uno in quello maschile. Comincia bene la Coppa del mondo juniores di Slittino naturale per l’Italia. A Winterleiten, in Austria, Daniela Mittermair e Nadine Staffler chiudono alle spalle della tedesca Lisa Walch, che riesce a resistere all’assalto delle due ...

Ottimizzazione degli spazi e curvature ridotte per i Samsung Galaxy S10 secondo due video confronti : Vetri temperati e custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia al centro dei riflettori. Un paio di video ci mostrano da una parte le presunte dimensioni della variante Plus a confronto con altri top e dall'altra come la curvatura degli schermi possa essere ridotta sui nuovi Galaxy del decennale. L'articolo Ottimizzazione degli spazi e curvature ridotte per i Samsung Galaxy S10 secondo due video confronti proviene da TuttoAndroid.

Michelle Hunziker e il messaggio di fine anno : "Voglio essere Ottimista e positiva... Basta lamentarsi!" : Michelle Hunziker ha voluto salutare il 2018 con un lungo messaggio condiviso su Instagram con i suoi oltre tre milioni e 400mila follower. La conduttrice e showgirl svizzera ha invitato tutti coloro che la seguono a dare il proprio contributo per rendere questo mondo un posto migliore.Nella prima parte di questo lungo messaggio ha manifestato la volontà di accogliere questo 2019 con ottimismo e positività, rivolgendosi soprattutto alle ...

Xbox Game Pass : un'infografica di Microsoft svela gli Ottimi risultati del servizio nel 2018 : In un post apparso sul profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto celebrare il 2018 del servizio pubblicando un'interessante infografica che riassume i numeri di quest'anno di Xbox Game Pass.Come apprendiamo dall'immagine, riportata dagli utenti di Resetera, nel 2018 sono stati ben 116 i videogiochi aggiunti al catalogo del Pass. Tra questi, 17 titoli sono stati introdotti al day one e non si tratta solo di esclusive ...

Microsoft annuncia gli Ottimi Games with Gold di gennaio : Con un pizzico di anticipo rispetto al solito, Microsoft ha annunciato oggi la line up dei Games with Gold di gennaio 2019, illuminata da un piccolo capolavoro come Celeste che ha trionfato ai The Game Awards 2018 nelle categorie di "Best Independent Game" e "Games for Impact".Oltre a Celeste, che potrà essere scaricato gratuitamente per tutto il mese di gennaio dagli abbonati, troviamo per Xbox One anche WRC 6 FIA World Rally Championship, ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Cuadrado a rischio operazione - Ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...

Matteo Renzi : "Gli ascolti del mio documentario su Nove sono stati Ottimi" : Matteo Renzi ha definito "ottimi" gli ascolti che il suo documentario Firenze secondo me ha fatto registrare su Nove sabato sera (367.000 spettatori, 1,8 % di share). L'aggettivo sorprende, considerando che neanche l'ufficio stampa di Discovery Italia (che, in quanto tale, ha il compito di promuovere e vendere nella maniera al meglio i propri prodotti) lo ha mai utilizzato nel comunicato diffuso ieri poco dopo le ore 11 (nel quale, ...

Manovra - Garavaglia : governo "Ottimista" che Ue non aprirà procedura : Il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia ha detto oggi che il governo è 'ottimista' che la controproposta italiana sulla Manovra eviti al Paese l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo da ...

Manovra - Garavaglia 'Governo Ottimista sull intesa con la Ue'. Sconvocata la commissione al Senato : A dirlo stamane è il sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia, in un'intervista al Gr1 Rai. 'Sì, siamo ottimisti' ha affermato il sottosegretario, secondo il quale nella riunione di ...

Cagliari - Ottimismo sull’ampliamento dello stadio a 30.000 posti : Per la conferenza dei servizi il progetto deve essere nuovamente aggiornato, ma non sarebbero emersi ostacoli insormontabili. L'articolo Cagliari, ottimismo sull’ampliamento dello stadio a 30.000 posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GF Vip 4 : l’edizione 2019 ci sarà - Ottimi gli ascolti! : Il GF Vip 4 ci sarà, parola di Giancarlo Scheri. Il direttore di Canale 5 ha comunicato questa mattina il proprio entusiasmo per i numeri registrati con la stagione appena conclusa, che ha visto alla guida Ilary Blasi e Alfonso Signorini. A discapito delle critiche più accese, la proclamazione del campione ha permesso a Mediaset di registrare il 41% di share con picchi che superano i 4,6 milioni di telespettatori.Sì al GF Vip 4, ma chi ci sarà ...

Phil Spencer : "gli Ottimi rapporti tra Microsoft e le terze parti rendono Project xCloud più forte dei suoi concorrenti" : Microsoft ha presentato a ottobre il suo personale servizio di streaming, Project xCloud, che se al momento non trova concorrenti diretti all'interno dell'industria videoludica porta il colosso di Redmond competere con altri giganti della tecnologia come Google.Intervenendo alla conferenza "Global Technology, Media and Telecommunications" nell'ambito del Barclays 2018, Phil Spencer ha potuto parlare della strategia di Microsoft e dei concorrenti ...