Basket | il campione Ndoja arrivato con il barcone | “In campo mi insultano Chi vive qui

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia qualificata di diritto - le Campionesse in carica a caccia della conferma : L’Italia femminile è qualificata di diritto al Mondiale 2019 di Basket 3×3 che si disputerà ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 23 giugno. La nostra Nazionale è stata ammessa in quanto Campione del Mondo, le azzurre andranno a caccia di una difficile conferma in questo sport che farà parte del programma olimpico a partire da Tokyo 2020. Alla rassegna iridata sono giù qualificate 34 formazioni (17 per sesso), definite in base al ...