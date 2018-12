Reddito di Cittadinanza | la bozza prevede nuove limitazioni ai beneficiari

Blastingnews

: Stiamo per approvare la #ManovraDelPopolo, la migliore manovra economica della storia d'Italia che mette al centro… - ManlioDS : Stiamo per approvare la #ManovraDelPopolo, la migliore manovra economica della storia d'Italia che mette al centro… - Mov5Stelle : D’altronde è coerente con la loro storia che si scaglino in questo modo contro un governo che supera la Fornero, ta… - alexbarbera : Brambilla: “Il reddito di cittadinanza ad aprile? Una follia. Così buttiamo al vento sette miliardi di euro”… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Ildiè stato uno dei punti chiave della campagna elettorale del M5S. Fin da subito è stato chiarito che, come avviene in altri paesi europei, la misura nonunerogato solo in base al fatto di essere cittadini italiani ma sarà determinante la volontà di trovare lavoro. Similmente all'indennità di disoccupazione, infatti, la misurache Centri per l'Impiego, che saranno oggetto di una riorganizzazione, dovranno trovare lavoro ai cittadini che ne usufruiscono che, a loro volta, non potranno rifiutare più di tre proposte di assunzione. Inoltre ladella misura, contenuta nella manovra finanziaria,diversee paletti. Vediamo di analizzarle punto per punto in modo da avere chiaro il funzionamento del nuovo provvedimento.ISEE, entrate familiari e immobili di proprietà Per avere accesso aldi...