Coppia gay fa ricorso contro il Comune

Milano - bimba figlia di Coppia gay. Parla uno dei padri : “Tribunale ci dà ragione. Imbarazzante non considerare diritti” : “È Imbarazzante il fatto che non si vogliano considerare i diritti di questi bambini. Dei diritti sacrosanti, sanciti dalla Costituzione e ora messi nero su bianco pure da un giudice”. Reagisce così a Ilfattoquotidiano.it Gianni Tofanelli di fronte alla polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale a Milano. Tofanelli è, insieme al suo compagno, papà di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per ...