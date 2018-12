F1 | McLaren | una vettura speciale per i 50 anni dalla prima vittoria

McLaren Speedtail - più veloce di una monoposto di Formula Uno – FOTO : Il rutilante mondo delle hypercar di tanto in tanto si arricchisce di perle rare, come questa McLaren Speedtail: gioiellino da due milioni di euro (tasse escluse) che verrà prodotta in serie limitata a 106 esemplari, che come accade in questi casi hanno già trovato un facoltoso acquirente ancor prima che il modello venisse svelato. Si tratta, in sintesi, della McLaren più potente e veloce di sempre, come testimoniano i numeri: ...