Clima sempre più brutto | la denuncia del capo ultrà Diabolik

Riscaldamento globale - relazione del Texas : “I cambiamenti Climatici intensificheranno i disastri naturali - precipitazioni e uragani sempre più intensi” : In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il Riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani ...

I rifiuti dell’Africa crescono sempre di più : ecco in che modo rappresentano una minaccia per il Clima : Nessuno invidierebbe una vita passata a rovistare tra i rifiuti della più grande discarica del Kenya, ma Daniel Kiarie non la lascerebbe mai. Gli uccelli volano in tondo sopra la sua testa mentre il 35enne e oltre 600 persone che lavorano lì si muovono attraverso i rifiuti di Nairobi, tutti impegnati in una ricerca utile. I rifiuti, dalle siringhe degli ospedali a giocattoli malridotti, scricchiolano sotto i loro piedi su 12 ettari al centro dei ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno più caldo di sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Clima - Onu : “Obiettivi di Parigi sempre più lontani - bisogna triplicare gli sforzi” : Gli obiettivi di Parigi sul Clima sono sempre piu’ lontani. Andando di questo passo, il riscaldamento globale aumentera’ di tre gradi e per raggiungere il taglio delle emissioni di Co2 entro il 2030 previsto dagli accordi del 2015 e limitare l’aumento della temperatura a 2 gradi, i Paesi devono triplicare gli sforzi attuali. Per scendere a 1,5 gradi, gli impegni andrebbero addirittura quintuplicati. E’ quanto emerge ...

Nuovo record di gas serra : i cambiamenti Climatici “avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra” : Petteri Taalas, segretario generale dell’agenzia Onu per la Meteorologia (il WMO, World Meteorological Organization) ha lanciato l’allarme: lo scorso anno si sono registrate concentrazioni record di gas serra nell’atmosfera. “I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di CO2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre ...