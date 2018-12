I concerti rock più attesi del 2019 in Italia

Blastingnews

: Ogni 12 mesi a Dicembre c’è il Natale?? e a giugno il VascoNonStopLive ! Questo è lo spirito !! Buone Feste Rock… - vascorossi : Ogni 12 mesi a Dicembre c’è il Natale?? e a giugno il VascoNonStopLive ! Questo è lo spirito !! Buone Feste Rock… - Made_In_PoP : gli ultimi concerti dell'anno - RockConcerti : Rock Concerti vi aspetta ad Avellino in corso Vittorio Emanuele, per un capodanno speciale! #alys_artist #unici… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2018, e dopo fantasticiche hanno interessato la scorsa estate, il nuovo anno si prospetta a dir poco emozionante solo a guardare il calendario degli spettacoli: ilinfatti sarà un altro grande anno di musicae metal, con moltissimi artisti che verranno nel nostro paese per esibirsi in concerto. Non solo in estate, se andiamo a vedere le date, già da gennaio e febbraio moltissimi sono gli appuntamenti dal vivo da non perdere. Ma andiamo con ordine.Inverno Inizia nel migliore dei modi l'anno conall'insegna del progressivee del punk. Molto attesa è senza dubbio il debutto sui palchini per una band che sta facendo molto parlare di sé, i Greta Van Fleet. Questi ipiù importanti:YOU ME AT SIX 1 febbraio Santeria Social Club, Milano, URIAH HEEP 3 febbraio Trezzo Sull’Adda (MI), Live Club URIAH HEEP ...