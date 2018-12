Gli auguri natalizi di monsignor Vito Angiuli | vescovo di Ugento S Maria di

MiGliori auguri buon Natale 2018 : immagini - frasi e video WhatsApp del 25 dicembre : Come ogni anno eccoci qui riuniti per darvi qualche spunto per fare gli auguri buon Natale 2018, in modo da essere fin da subito pronti in vista del 25 dicembre. Oggi che è l'anti-vigilia potreste iniziare a guardarvi intorno per confezionare in tempo i vostri messaggi, da poter mandare anche su WhatsApp, oltre che sugli altri canali social a disposizione. Cominciamo dalle frasi di auguri buon Natale 2018, quelle che per alcuni potrebbero ...

Piero Angela compie 90 anni : Mattarella lo chiama per farGli Gli auguri. “L’Italia investa in ricerca e innovazione” : Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto fare gli auguri di compleanno a Piero Angela, come si legge in un twit del Quirinale. Il padre della divulgazione scientifica in Italia, compie infatti oggi 90 anni. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, con i suoi tanti programmi ha fatto la storia della televisione nel nostro Paese. “Dovremmo investire molto di più – spiega Piero Angela in un’intervista – ...

Una strana ostinazione - farsi Gli auguri e salutarsi. Fra amici - amanti e perfino coniugi : ... amici che non abbiamo visto tutto l'anno ma sembra che se non li vediamo a dicembre crolla il mondo; amanti che hanno già dato il temporaneo addio natalizio all'amante e ora vogliono sentirsi dire ...

"La diversità è una ricchezza" - Gli auguri della Cei a favore dell'integrazione : ... e che secondo la Cei, potrebbe ' penalizzare fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-...

Ragusa - il sindaco nelle case di riposo per Gli auguri di Natale : Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, oggi, si recherà in visita alla Casa di Ospitalità Iblea e alla casa di riposo San Giuseppe per auguri di Natale

Papa Francesco va da Benedetto XVI per Gli auguri di Natale : Il Pontefice si è recato al Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano per fare gli auguri di Natale al Papa emerito Benedetto XVI.Continua a leggere

Papa Francesco da Ratzinger per Gli auguri di Natale : Papa Francesco si è recato in serata a trovare il pontefice emerito Joseph Ratzinger per gli auguri di Natale. La visita, fa sapere il Vaticano, è avvenuta alle 18.15, quando Bergoglio è andato al ...

Modica - Gli auguri di Natale nell'aula consiliare : Oggi al palazzo San Domenico di Modica si è tenuto il tradizionale scambio di auguri tra i consiglieri comunali e i dipendenti nell'aula consiliare

#CESENASTORIES - 29puntata. Il Cesena brinda alla Rinascita con il 'suo' Sangiovese. Gli auguri bianconeri : Il Cesena vuole lasciarsi alle spalle il 2018 con una vittoria. E soprattutto lo vuole fare da prima in classifica . La Rinascita dei bianconeri, che puntano a dimenticare in fretta i Dilettanti, ...

Buon Natale 2018 : i miGliori video online per inviare i vostri auguri : E' giunto il periodo natalizio e in tanti ci scambieremo gli auguri utilizzando i vari mezzi tecnologici a nostra disposizione e soprattutto il nostro cellulare. Vogliamo regalarvi con questa...

Auguri buon Natale 2018/ I miGliori post - le frasi e i messaggi su Whastapp : alcune idee per festeggiare : frasi e Auguri di buon Natale 2018: le citazioni e le poesie, qualche 'spunto' per non rimanere banali. Dio, il tetto, l'impero romano e G.K. Chesterton

