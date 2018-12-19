Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BULAFOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO DELLA Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E INFINE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE CON CODE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE PER POI PROSEGUIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASAL DEL MARMO E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E VIA APPIA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASAL DEL MARMO E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E RomaNINA PER POI TROVARE DI NUOVO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E VIA PONTINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA CON INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E RomaNINA SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN AUMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RomaNINA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E L’OSTIENSE . RESTANDO NELLA STESSA DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA MAGLIANA E LAURENTINA DA QUI RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IL TRAFFICO IN ESTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, DAPORTONACCIO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI IN VIA FLAMINIA E IN VIA SALARIA PER I VEICOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LA STORTA, LA CIRCOLazioNE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO TECNICO A LA STORTA; AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI DI CIRCA 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI AURELIA E Roma FIUMICINO; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08 | 15
VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08:15 (Di mercoledì 19 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA TRIONFALE E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08:15: VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 19-12-2018 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!