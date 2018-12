NBA | Lakers ko contro i Nets | i Cavs vincono all' ultimo respiro

NBA - risultati : LeBron si ferma a Brooklyn - vendetta Russell sui Lakers : Il Barclays Center fatica a riempirsi pure con i Lakers in città, anche se molti dei presenti hanno una canotta gialla e LeBron James è accolto come nemmeno fosse il Redentore. S'impappina persino la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA - Brooklyn fa sul serio : sei vittorie in fila - battuti anche i Lakers : Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 115-110 La vendetta è un piatto che va servito freddo e D'Angelo Russell si è preso qualche anno di tempo per ragionarci su e piazzare la zampata nel momento della ...

NBA - Michael Beasley lontano dai Lakers per aiutare la mamma malata : In spogliatoio non si vedeva dall'8 dicembre scorso , un'eternità nella logica NBA, , ma non perché i Lakers avessero deciso di lasciarlo ai margini in attesa del taglio per far entrare Trevor Ariza ...

Mercato NBA – Strategia clamorosa dei Lakers : si prepara il doppio colpo Kawhi Leonard-Anthony Davis! : I Los Angeles Lakers stanno gettando le basi per un doppio colpo da paura: la dirigenza giallo-viola proverà a prendere Kawhi Leonard ed Anthony Davis per la prossima stagione Dopo un inizio di stagione altalenante, i Los Angeles Lakers sembrano aver trovato la quadra. La franchigia losangelina si trova attualmente in 4ª posizione ad Ovest con 18 vittorie e 11 sconfitte. LeBron James ha preso per mano la squadra, aiutando i giovani a ...

NBA - Denver stende Toronto. Lakers ko a Washington : MILANO - Sette le partite disputate nella notte NBA , su tutte il big match fra le due migliori squadre della lega: Denver Nuggets e Toronto Raptors . Vince Denver, che ha superato per 95-86 Toronto ...

NBA : Denver vince il big match con Toronto - i Wizards sorprendono i Lakers : LeBron James deve arrendersi ai Wizards : i Lakers infatti perdono, un po' a sorpresa, 110-128. Denver invece si aggiudica il big match contro Toronto con il punteggio di 86-95, bella anche la sfida ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Basket - NBA : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

NBA risultati : LeBron e Ball - storiche triple doppie per i Lakers : LeBron James , 24-12-11 assist, e Lonzo Ball , 16-10-10 assist, schiantano gli Hornets e fanno la storia: primi due Lakers in tripla doppia nella stessa partita dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...