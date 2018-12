Coldiretti | plauso per lo stop UE alle speculazioni contro gli agricoltori

Alimenti - Coldiretti : plauso per lo stop UE al riso da Cambogia e Birmania : “Finalmente la Commissione Europea ha proposto di ripristinare per tre anni i dazi nei confronti delle importazioni di riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania dove è stato raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya costretta a fuggire a causa della violenta repressione“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il documento pubblicato dalla Commissione europea per la prevista valutazione di ...

Cina - Coldiretti : plauso per lo sblocco della nuova “via della seta” per gli agrumi Made in Italy : Bene lo sblocco della nuova “via della seta” per gli agrumi Made in Italy che potranno essere esportati in Cina anche con gli aerei cargo favorendo un export che fino a oggi è rimasto fermo al palo nonostante che la presenza dei prodotti agroalimentari Made in Italy nel paese asiatico sia praticamente quadruplicata (+376%) in valore negli ultimi dieci anni raggiungendo i 448 milioni di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti su dati Istat in ...