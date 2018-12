Giappone | economia in frenata | governo taglia stime Pil e inflazione

Debole l'economia Giapponese : Ulteriori dichiarazioni su limitazioni alla politica oppure una riunione della Fed dai toni accomodanti a dicembre farebbero miracoli per il sentiment degli investitori.

Debole l'economia Giapponese : Debole l'economia giapponese By Vincent Mivelaz In quella che è la peggiore contrazione dal giugno del 2014, l'economia giapponese ha registrato il secondo calo dall'inizio dell'anno. I fattori principali della flessione sono la guerra commerciale fra Washington e Pechino; il tifone Trami che ha interrotto i ...

Economia Giapponese in rallentamento : PIL ai minimi da 4 anni : Forte frenata dell'Economia giapponese nel terzo trimestre del 2018 , su livelli che non si vedevano da quattro anni. La terza Economia mondiale ha risentito di una serie di catastrofi naturali ma anche dei rischi globali, in particolare delle tensioni commerciali che stanno rallentando la crescita globale. Secondo l'Istituto ...

Giappone - economia vista in miglioramento : Migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto al rialzo rispetto alla lettura preliminare. Il leading indicator relativo al mese di settembre si è attestato

Francia-Giappone : scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

Ministro Economia del Giappone : pronto a continuare sforzi per cooperazione con Russia - : Lo ha dichiarato il Ministro Giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria Hiroshige Seko. "Come Ministro responsabile per la cooperazione economica con la Russia, unendo le forze del ...

Giappone : l'economia dovrebbe tornare a crescere nel quarto trimestre : Tokyo, 15 nov 04:18 - , Agenzia Nova, - Il Giappone dovrebbe evitare di scivolare in una recessione e tornare ad una crescita economica moderata negli ultimi tre mesi del 2018,... , Git,

Giappone - battuta d'arresto per l'economia nel 3° trimestre : Brusca frenata per l'economia Giapponese nel 3° trimestre dell'anno. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha

Giappone : il premier Abe anticipa un piano di opere pubbliche per stimolare l'economia : Tokyo, 12 nov 07:34 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha anticipato oggi lo studio di un nuovo piano di opere pubbliche per stimolare l'economia nazionale... , Git,

Per Kuroda - BoJ - economia Giappone è 'chiaramente migliorata' : Per Kuroda l'economia del Sol Levante è "chiaramente migliorata" grazie alla solidità dei profitti delle aziende e a un mercato del lavoro stretto, mentre l'inflazione core è salita all'1%, contro il ...

Giappone - l'economia cresce oltre attese : In crescita l'economia Giapponese nel mese di agosto. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che sale dello 0,5% dopo il -0,2% rivista del mese precedente

Giappone - l'economia cresce oltre attese : Il dato comunicato dal Ministero dell'economia e dell'industria risulta superiore alle aspettative degli analisti che si attendevano una accelerazione dello 0,4%. L'indicatore, che rappresenta una ...