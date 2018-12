Ddl Anticorruzione è legge | Di Maio | Adesso cambia tutto

Ddl Anticorruzione - ok dalla Camera. E' legge : Roma, 18 dic., askanews, - Con 304 voti a favore e 106 contrari, l'aula della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge anticorruzione. Nel passaggio, in terza lettura, a Montecitorio ...

Approvato il Ddl Anticorruzione : M5s espone cartelli con la scritta "Bye bye corrotti" : Il decreto Anticorruzione è legge. La Camera ha definitivamente Approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Per festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo deputati e militanti del Movimento 5 stelle espongono cartelli con scritto 'Spazzacorrotti -Bye bye corrotti'.Subito dopo l'approvazione c'è stato un lungo abbraccio tra il vicepremier e leader pentastellato, Luigi Di Maio, e il Guardasigilli Alfonso ...

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

Ddl Anticorruzione - la discussione alla Camera : oggi si vota il provvedimento. Segui la diretta : E’ in corso nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl anticorruzione. Al dibattito, che si protrarrà per l’intera mattinata, è presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La votazione sul provvedimento, che è alla Camera in seconda lettura in quanto è stato modificato al Senato rispetto al primo testo, è prevista nel pomeriggio. L'articolo Ddl anticorruzione, la discussione alla Camera: oggi si vota il provvedimento. ...

Chi si pente può salvarsi - se... Ddl Anticorruzione - come funziona : L'hanno scritto davvero e scavando fra le carte potrebbe essere la novità rilevante nei processi giudiziari dei prossimi anni: chi si pente di un atto corruttivo può salvarsi. Nasce così il pentito da corruzione... Segui su affaritaliani.it

Ddl Anticorruzione - via libera del Senato alla fiducia : arriva l’agente sotto copertura : Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl Anticorruzione e, nello specifico, al maxi-emendamento che sostituisce integralmente il testo. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove dovrebbe essere approvato entro Natale. Ecco cosa prevede il ddl Anticorruzione, dall'arrivo dell'agente sotto copertura al Daspo per i corrotti.Continua a leggere