Liga | Levante-Barcellona 0-5 | Messi show con tripletta e due assist

La Liga - Levante-Barcellona : probabili formazioni e pronostico 16-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Levante-Barcellona, 16^ Giornata, domenica 16 dicembre ore 20.45. C’è Dembélé dal 1′.Levante-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Una volta valeva il titolo per il Barcellona e la salvezza per il Levante. Adesso, invece, si lotta per traguardi prestigiosi: i Blaugrana di Ernesto Valverde per consolidare la vetta della classifica e vincere il secondo titolo ...