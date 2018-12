Pensioni | Tria vuole un taglio Salvini lo ferma | Non si tratta

Tria - reddito e Pensioni restano : ANSA, - ROMA, 11 DIC - reddito di cittadinanza e pensioni restano "ma le misure tecnicamente richiederanno qualche mese per essere realizzate". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria precisando che "la manovra non verrà rivoluzionata".

Riunione Conte-Tria su investimenti. Su Pensioni Lega conferma smantellamento Fornero : Roma, 10 dic., askanews, - Riunione a palazzo Chigi sugli investimenti con il premier Giuseppe Conte e i ministri dell'Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. All'incontro anche i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia. È saltato, invece, l'incontro tecnico sugli ...

Maxi taglio alle Pensioni d'oro - infuria la protesta : “Da Di Maio invito ad espatriare” : Il presidente del Cida, Giorgio Ambrogioni, ha commentato l'annuncio del vicepremier di voler aumentare la sforbiciata sui...

Manovra - il governo pone la fiducia. Vertice a P.Chigi senza Tria. Taglio del 40% alle Pensioni d'oro : Assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria che aveva precedentemnte visto il presidente del Consiglio. Nel frattempo il provvedimento è stato rinviato dall'Aula in Commissione Bilancio per una ...

Pensioni : Quota 100 - il ministro Tria favorevole a modifiche sull'intervento : "Vediamo se Quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare meno", lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria a margine dell'audizione in Commissione Bilancio alla Camera: Tria ha lasciato intendere la volontà del Governo ad un'apertura a nuove modifiche sulle misure chiave della nuova Legge di Stabilità 2019 al fine di raggiungere un compromesso con la Commissione Europea. Tria pronto a nuove misure ...

Tria : 'Valutazioni sul peso Pensioni-reddito' | Manovra - concluso esame commissione Bilancio : testo alla Camera : ...per il calo del debito" - "Abbiamo già apportato alcune modifiche tra cui aumentare le previsioni da possibili dismissioni di asset al fine di dare - ha dichiarato il ministro dell'Economia - una ...

Tria : "Valutazioni sul peso di Pensioni e reddito - con la Ue dialogo costruttivo" | Conte : "Lavoriamo per calare lo spread" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizione lasciano i lavori in commissione Bilancio

Manovra - Tria in Commissione : “Valutazioni in corso su Pensioni e reddito”. Lite con opposizione : “Non rispondo a domande” : Scontro tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e le opposizioni in Commissione Bilancio. Atteso per le 19, il ministro è arrivato dopo le 20. Ma non è stata la puntualità a fare infuriare i deputati, quanto l’esordio del titolare di via XX Settembre che si è detto disponibile a parlare ma senza ricevere domande: “Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui. Non ho aderito ad un’audizione, ma ad un’informativa. Il tema è da ...

Pensioni - l'agguato di Giovanni Tria : niente superamento della Fornero? : È chiaro, come scrive Il Giornale , che Tria e più in generale il governo si stiano cautelando qualora le previsioni di crescita dell'economia specificate nella manovra, a fronte di un rapporto ...

E Tria medita il dietrofront su "reddito M5s" e Pensioni : Il resto del carico ce lo ha messo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che nella lettera inviata a Bruxelles introduce due concetti abbastanza 'innovativi', e, se vogliamo, sospetti, a ...

Pensioni - Salvini gela Tria e sfida l'UE : 'Ldb 2019? Letterina solo da Babbo Natale' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 12 novembre, riguardano la ferma presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini di fronte all'Europa e alle indicazioni stringenti di Bruxelles sul testo della Legge di Bilancio 2019. Il Ministro dell'Interno ha ribadito come il Governo non abbia intenzione di 'toccare una virgola' della manovra finanziaria: i consigli e i suggerimenti costruttivi vanno accettati, ma 'No alle minacce e ai ...

Pensioni - Di Maio e Tria tirano dritto su Quota 100 e reddito cittadinanza come DL : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 10 novembre, riguardano le ultime dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a proposito della riforma previdenziale e del reddito di cittadinanza, misure che il leader del Movimento 5 Stelle assicura che 'non sono in discussione'. Una rassicurazione che vuole rappresentare la risposta all'andamento negativo dei mercati che, secondo Di Maio, è dovuto soprattutto all'incertezza che grava ...

Pensioni - Giovanni Tria : 'Quota 100 e reddito di cittadinanza saranno in un ddl collegato alla manovra 2019' : Non basta il giudizio almeno in parte positivo di Standard & Poor's per risolvere la questione sulla Legge di Bilancio, così il ministro dell'Economia, sostenuto dal sottosegretario leghista ...