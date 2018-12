Vaticano | il Papa rimuove dal Consiglio due cardinali accusati di pedofilia

Messa di Natale in Vaticano : Papa Francesco presiederà le celebrazioni a San Pietro : Mancano ormai pochi giorni ai festeggiamenti di Natale e a Roma fervono i preparativi per le celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco. In Vaticano si attende un folto programma di impegni per il Santo Padre, fino al giorno dell’Epifania. Si comincerà lunedì 24 dicembre con la Solennità del Natale presso la Basilica Vaticana alle ore 21.30. Il Pontefice celebrerà la Messa della Vigilia all’interno della Cappella Papale, con il canto ...

Papa vara la nuova riforma del Vaticano : 21.00 Razionalizzazione, economicità e semplificazione". Questi i criteri che hanno guidato la riforma dello Stato Città del Vaticano, varata con un "Motu proprio" da Papa Francesco. "Fin dall'inizio del mio ministero ho avvertito la necessità di una riorganizzazione complessiva del Governato dello Stato della Città del Vaticano al fine di renderlo sempre più idoneo alle esigenze attuali", dice il Papa che ha potenziato la Presidenza e la ...

Vaticano - Papa Francesco ride mentre un bambino gioca con la guardia svizzera - Sky TG24 - : Durante l'udienza del Pontefice, un bimbo è salito sul palco e ha iniziato a tirare una manica della guardia svizzera. Francesco ha riso e ha commentato: "È argentino, è indisciplinato". Poi ha ...

Vaticano - caso Emanuela Orlandi - il fratello : 'Il Papa sa cosa è successo' : Nella sede della Nunziatura Apostolica, in via Po a Roma, continuano gli accertamenti sulle ossa ritrovate. In molti hanno fin da subito pensato che potessero appartenere a Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparse nel nulla nel 1983. Del caso si è parlato ultimamente anche su Radio Cusano Campus, in una trasmissione a cui ha partecipato il fratello di Emanuela, Pietro. L'uomo ha accusato il Papa di conoscere la verita' sulla scomparsa della ...

Sangue in Vaticano - lo strano omicidio di Alois Estermann - l’uomo che salvò il papa : La notte del 4 maggio 1998, in uno storico palazzo all'ombra del Cupolone, suor Maria Lina scopre i corpi senza vita di tre persone: il comandante dell'esercito Vaticano, Alois Estermann, sua moglie Gladys e il caporale Cedric Tornay. Un vero bagno di Sangue archiviato frettolosamente dalla Santa Sede senza coinvolgere le autorità italiane. L'indomani i giornali gridano al complotto Vaticano per coprire verità inconfessabili.Continua a leggere

Cyberbullismo : in Vaticano l'Osservatorio mondiale voluto da Papa Francesco : ... la Fondazione Scholas, fondata da Papa Francesco per promuovere il diritto all'educazione grazie alle rete di oltre 440mila scuole in tutto il mondo, e dalla Fondazione Carolina, impegnata nella ...

Vaticano - Papa Francesco e il sospetto del criminologo Bruno : 'Emanuela Orlandi e le ossa - forse Bergoglio...' : Il contesto sono i torbidi primi Anni 80, con intrecci tra finanza 'sporca', politica internazionale e criminalità. Ma perché la svolta avverrebbe ora, 35 anni dopo? 'La scoperta non sarebbe casuale, ...

POKEMON GO "MADE" IN Vaticano/ Con Follow JC Go catturi santi e beati : Papa Francesco si dà ai videogiochi : Il VATICANO ha varato, per adesso solo in lingua spagnola, la versione "cattolica" del noto gioco POKEMON Go, invece di mostriciattoli si andrà a caccia di santi(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:43:00 GMT)

Vaticano - attacco pazzesco a Papa Francesco in un dossier di 25 pagine : 'Quando il suo fedelissimo...' : Il punto è che Peña Parra ha parecchi nemici in giro per il mondo: se a Roma lo conoscono in pochi, in Venezuela il nunzio è molto conosciuto. C'è chi lo stima e chi, al contrario, lo osteggia.

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : i due nuovi santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Vaticano - linea dura di Papa Francesco contro la pedofilia : riduce due vescovi allo stato laicale : Papa Francesco ha deciso di prendere il più severo provvedimento che potesse adottare contro due vescovi del Cile, dimettendoli dallo stato clericale. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. Entrambi sono accusati di abusi su minori.Continua a leggere

Vaticano - linea dura contro la pedofilia Papa Francesco sanziona tre vescovi : È il provvedimento più grave tra quelli che potevano essere assunti. e non ammette appello. I due prelati si erano resi responsabili di abusi ai danni8 di minori.