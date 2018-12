Australia | sarà Adelaide la sede della nuova agenzia spaziale

Australian Open - Serena Williams ci sarà : è nella entry list del torneo : Australian Open, Serena Williams figura nella entry list del torneo che aprirà la stagione degli Slam Serena Williams sarà regolarmente ai nastri di partenza degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 14 al 27 gennaio a Melbourne. L’ex n.1 del mondo, assente lo scorso anno, farà parte del gruppo delle 102 partecipanti al tabellone principale come confermato dagli organizzatori che hanno ...

L'Australia sarà il primo Paese a dire addio al tumore della cervice : Grazie ai programmi di screening e alla vaccinazione per l'Hpv L'Australia sarà il primo Paese al mondo ad aver debellato il tumore della cervice. Lo afferma uno studio pubblicato su Lancet Public Health, secondo cui il traguardo sarà raggiunto nel 2028. L'Australia, ricorda lo studio, ha ...

Usain Bolt non sarà calciatore professionista in Australia : GOSFOLRD, Australia, - Svanito il sogno di Usain Bolt di diventare calciatore professionista in Australia: l'ex re dello sprint olimpico non ha trovato un accordo economico con i Central Coast ...

MotoGP - Gp Australia Gara : Morbidelli - 'Rimango concentrato sul presente - ma il futuro sarà un bel capitolo' : Sono arrivato in MotoGP da campione del mondo ed ero convito sarebbe stato tutto rosa e fiori e invece mi sono scontrato contro un muro. Da queste situazioni o ne esci distrutto o migliori e io spero ...

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Il passo è buono ma puntare al podio non sarà facile” : Valentino Rossi non fa drammi al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, settimo al termine del time-attack a Phillip Island, è stato condizionato dall’arrivo della pioggia nel Q2 che lo ha un po’ frenato nel suo darsi in pista. Il “46”, notoriamente, fa un po’ più fatica ad interpretare queste condizioni così particolari, non fidandosi ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : 'Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia' : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, . Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : comincia la sfida per la pole! Inizia a piovere e sarà una lotteria : 06.02: Marc Marquez, neo campione del mondo, è pronto per dimostrare ancora una volta di essere il migliore ed è pronto a centrare la pole per proiettarsi alla gara nel modo migliore. 06.01: Ci ...

MotoGp Australia - Rossi : «Sarà difficile migliorare» : PHILLIP ISLAND - ' Abbiamo lavorato oggi su moto e gomme perché qui a Phillip Island è sempre difficile trovare il giusto assetto'. Valentino Rossi ha chiuso le prime due sessioni di libere in ...

MotoGP - Gp Australia : Fiorani - Honda - - 'Con Lorenzo ci sarà da divertirsi' [Video] : ... 'Credo che il duo Marquez Lorenzo sarà innanzitutto interessantissimo, perchè avere due personaggi così diversi e campioni del mondo che lavorano insieme, sarà come molto interessante. Un pò come ...

MotoGP - GP Australia - è ufficiale : Lorenzo non ci sarà. Bautista in pole per sostituirlo : ... a ridosso del warm up del GP del Giappone Ducati ha confermato l' assenza di Jorge Lorenzo nel prossimo Gran Premio in programma in Australia , gara in diretta esclusiva alle 4 su Sky Sport MotoGP ...