I travagli del Pd | i renziani decidono di trattare l' appoggio a Martina | ma il duo

Balle Spaziali - Marco travaglio smonta tre fake news : è vero che la Trattativa Stato-mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

Buttafuoco e travaglio si confrontano sulle sorti dell'alleanza gialloverde : Pietrangelo Buttafuoco e Marco Travaglio si confrontano, sulle colonne del Fatto Quotidiano, sul destino dell'alleanza gialloverde. Secondo Buttafuoco il Governo deve andare avanti, mentre per il direttore del Fatto è meglio che Luigi Di Maio e Matteo Salvini si salutino.Buttafuoco scrive:Caro Marco, l'unico governo possibile per l'Italia è quello gialloverde: cinquestelle e leghisti a Palazzo Chigi. Malgrado loro stessi che fanno ...

travaglio : “I sostenitori del Tav non sanno di che parlano - è un’opera completamente inutile” : Travaglio: “I sostenitori del Tav non sanno di che parlano, è un’opera completamente inutile” Marco Travaglio si è scagliato contro i manifestanti pro-Tav scesi in piazza a Torino sabato 10 novembre, accusandoli innanzitutto di conoscere l’argomento in maniera molto superficiale. “Dopo aver sorseggiato i fiumi d’inchiostro versati dai giornaloni sull’oceanica manifestazione Sì Tav di sabato a Torino, che ha visto sfilare nientepopodimenoché un ...

Foietta ci spiega le fake news della travaglio associati sulla Tav : Roma. Paolo Foietta, architetto, commissario straordinario del governo per la linea Torino-Lione, oramai da anni spera di avere un confronto televisivo con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e fervente attivista per i diritti dei No Tav. “Ma il giornalista si è sempre rifiutato”, dice a

Balle Spaziali - Marco travaglio smonta una fake news : “Tutto quello che bisogna sapere sulla riforma della prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

travaglio all'attacco di Salvini : "È il santo patrono della lobby dei colpevoli" : Marco Travaglio va all'attacco di Matteo Salvini. E stavolta, il motivo del contendere sta nell'atteggiamento della Lega riguardo ai due emendamenti al ddl spazzacorrotti proposti dal ministro Bonafede - "prescrizione dei reati bloccata con la sentenza di primo grado e carcere vero per chi evade o froda il fisco" - che in queste ore hanno scatenato i malumori del Carroccio.Provvedimenti che, nel suo "Ladrometro", il direttore del Fatto ...