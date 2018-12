Aquilana | gara sfortunata contro la capolista

ilcapoluogo

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Cronaca della partita : parte forte la squadra rossoblù e gia' al 2° minuto ha l'occasione per portarsi in vantaggio, ripartenza veloce lancio su Ciocca che a tu per tu con il portiere non riesce a ...