Lazio | Lotito | ' Siamo come una Ferrari ingolfata Inzaghi? Resterà qui per anni'

Lazio - Lotito : "Inzaghi? Massima fiducia. Siamo una Ferrari ingolfata" : Massima fiducia in Simone Inzaghi e nella squadra. Nessuna spaccatura all'interno della compagine societaria. Claudio Lotito è voluto intervenire in prima persona per spegnere tutte le voci di dissidi ...

Lazio : Lotito - l'ambiente è sereno : ANSA, - ROMA, 6 DIC - "Da diverso tempo è capitato di poter acquisire notizie volte solo a destabilizzare ambiente. Il nostro ambiente è sereno come una grande famiglia in cui ci sono anche vedute ...

Lazio - alta tensione : Lotito e Inzaghi - chiaritevi : Milinkovic-Savic: "Sto bene alla Lazio" Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Lazio, tutti in ritiro Tutto sulla Lazio

Lazio - punto di scontro. Inzaghi-Lotito rapporto incrinato : Partiamo da un equivoco dal quale bisogna immediatamente uscire: la Lazio è una squadra da Champions? No, a sentire Inzaghi. Il quarto posto l'obiettivo fissato, invece, da Lotito e sottolineato dal ...

Lazio - il provvedimento di Lotito dopo il pareggio contro il Chievo : Si è giocata la 14^ giornata del campionato di Serie A, nel match di ieri delle 18 sono scese in campo Chievo e Lazio, 1-1 il risultato finale, in particolar modo botta e risposta tra i due bomber della squadra, Pellissier ed Immobile. La squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento, il risultato contro gli uomini di Di Carlo non può essere considerato positivo e contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista ...

Lazio - Inzaghi-Lotito : luna di fiele : IL CASO ROMA Il quarto posto e la qualificazione ai sedicesimi d'Europa League sono dalla sua parte, ma dopo 2 anni e 7 mesi il rapporto con Lotito è sempre più traballante. Inzaghi ha le sue idee ...

Lazio - Lotito sulla querelle Milinkovic-Savic : le voci sul Milan e le idee della società per il mercato : Milinkovic-Savic è sempre al centro di diverse voci di mercato, la Lazio sta tentando strenuamente di resistere agli assalti dei club italiani e non solo Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha affrontato il tanto discusso caso Milinkovic-Savic. Parlando ai microfoni della trasmissione radio ‘Un Giorno da Pecora’, il patron laziale ha smentito i contatti con il Milan, ma non ha chiuso all’ipotesi di una cessione: ...

Lazio - Inzaghi toglie il buon umore a Lotito? La situazione : Il presidente, all'uscita dalla riunione in FIGC, aveva minimizzato, parlando di partecipazione emotiva alla partita, ma, come riporta il Corriere dello Sport, il motivo del malumore sarebbe altro. ...

Calciomercato - retroscena su Milinkovic-Savic : Milan e Lazio ad un passo dall’accordo - l’offerta che ha fatto barcollare Lotito : Milinkovic-Savic è stato davvero molto vicino al Milan nella scorsa estate nella quale il presidente della Lazio ha traballato di fronte ad un’offerta super Milinkovic-Savic è stato ad un passo dal Milan nella scorsa estate. Le voci in merito all’interessamento rossonero nei confronti del calciatore della Lazio sono state molteplici nella scorsa sessione estiva, adesso arriva dal Corriere della Sera anche qualche dettaglio in ...

Lotito - soddisfatto della mia Lazio : Lo dice a Viareggio , Lucca, dove ha ritirato questa sera il premio Viareggio sport. Parlando della sua società, Lotito ha sottolineato come sia "migliorato anche il settore giovanile nel quale ...

Lazio - Lotito : "Milinkovic via a gennaio? Calcio legato a opportunità..." : Un altro riconoscimento alla sua gestione societaria e ai risultati ottenuti con la Lazio. Dopo aver ricevuto il 'Premio Viareggio' Claudio Lotito ha parlato a tutto campo. "La Lazio è una società ...

Lazio - il sogno di Lotito : un Grand Hotel biancoceleste : Dopo la sistemazione di Formello potrebbe ripartire il progetto di riqualificazione di Palazzo Veneziani: l'obiettivo è realizzare un Hotel griffato Lazio. L'articolo Lazio, il sogno di Lotito: un Grand Hotel biancoceleste è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - Lotito : 'Noi meno vincenti solo di Juve - Milan e Inter. Sul fatturato...' : Claudio Lotito, presidente della Lazio , ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: 'Non vorrei che si dimenticasse che la Lazio, dopo Juve, Inter e Milan è la squadra che ha vinto più di tutti sotto la mia gestione. Noi abbiamo saputo coniugare il risultata economico col ...