Tav - Boccia : '1 miliardo da restituire - paghi chi non la vuole' : 'La Tav non serve? Se dobbiamo restituire un miliardo a Francia ed Europa perché qualcuno ha deciso che l'opera è inutile, che sia lui a pagare e non gli italiani'. Vincenzo Boccia, presidente di ...

Boccia : sì a Tav - siamo a limite pazienza : 17.18 "Se siamo qui significa che siamo al limite della pazienza". Lo dice il presidente di Confindustria Boccia, a margine di una manifestazione a Torino di associazioni di industriali, artigiani, commercianti, cooperative, a favore della Tav. "Diciamo sì all'Alta velocità TorinoLione perché le infrastrutture sono un' idea di società, includono, sono una visione del Paese, centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta Est e Ovest", ha aggiunto.

Dalla Tav alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. Boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia: «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspetTavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Quotidiano Nazionale' - mobilitazione a partire dal nodo Tav : Roma, 02 nov 08:56 - , Agenzia Nova, - "Il malessere dei nostri associati è forte, i risultati in termini di previsioni purtroppo non aiutano, la posizione sulla Torino-Lione... , Res,

Manovra - la bocciatura sul Tavolo della Ue La lettera di Tria non basta a rassicurare Le telefonate di Conte a Juncker e Merkel : Per la prima volta verrebbe respinta una Manovra, poi 3 settimane per riformularla. A Bruxelles nessuna sorpresa per la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria

